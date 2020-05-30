"الشورى" يواصل عقد جلساته "عن بعد" ابتداء من بعد غد الاثنين

يناقش خلالها عددًا من الموضوعات ويصوت على عددٍ من القرارات

يستأنف مجلس الشورى عقد جلساته العامة؛ حيث يستمع في جلسته العادية "41" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها "عن بعد" بعد غدٍ الاثنين، إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويصوت المجلس في ذات الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1439 / 1440هـ ، وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد دراسته.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وخلال الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا" للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية –سابقًا- للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وخلال جلسة المجلس العادية "42" التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي.

ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما وردت في نظام ديوان المراقبة العامة، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات، وتعديل نظام ديوان المراقبة العامة.

كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

بعد ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1441هـ.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقارير السنوية للنيابة العامة المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية للأعوام المالية "1437 / 1438هـ، 1438 / 1439هـ، 1439 / 1440هـ".

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية "سابقًا" للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظر لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وفي جلسة المجلس العادية "43" التي تعقد الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وفي ذات الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للسنة المالية 1439 / 1440هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يصوت المجلس بعد ذلك على عددٍ من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال جلساته الأسبوع القادم؛ عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.