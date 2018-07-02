"المالكي": تقرير الأمم المتحدة عن اليمن بني على تصورات وادعاءات غير صحيحة

متحدث التحالف يكشف في مؤتمر صحفي تجنيد ميلشيا الحوثي لأطفال في سن الثامنة

أكدالمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الأمم المتحدة بنت تقريرها الأخير عن اليمن على تصورات وادعاءات غير صحيحة، وقال: أطفال مجندون في سن الثامنة لدى ميليشيا الحوثي، وتم توثيق أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد ميلشيات الحوثي، وقامت الميلشيات بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة لهم.

وأكد "المالكي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة الشرعية أعلنت تمسكها بالحل السياسي للأزمة في اليمن، وقال: ميليشيا الحوثي تعمل على تعطيل السفن من الدخول لميناء الحديدة.