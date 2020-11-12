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برئاسة المملكة.. "مالية ومركزية العشرين" يعقدون اجتماعًا استثنائيًا غدًا

لمناقشة إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة المجموعة

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يوم غدٍ، لمناقشة "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020م على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.
ونظرًا لحجم جائحة كوفيد-19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة المملكة.. "مالية ومركزية العشرين" يعقدون اجتماعًا استثنائيًا غدًا
سبق

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يوم غدٍ، لمناقشة "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020م على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.
ونظرًا لحجم جائحة كوفيد-19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
04:17 PM

برئاسة المملكة.. "مالية ومركزية العشرين" يعقدون اجتماعًا استثنائيًا غدًا

لمناقشة إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة المجموعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يوم غدٍ، لمناقشة "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين"، والتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020م على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين – دعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد-19، ويشمل ذلك الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.
ونظرًا لحجم جائحة كوفيد-19 ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على "إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org.

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