بريطانيا تسجل 119,789 إصابة جديدة بكورونا و 147 وفاة

سجّلت بريطانيا 119,789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,769,921، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,720.
سجّلت بريطانيا 119,789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,769,921، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,720.
سجّلت بريطانيا 119,789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,769,921، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,720.
سجّلت بريطانيا 119,789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,769,921، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,720.