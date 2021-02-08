وتشير التفاصيل الأولية بتلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بلاغاً عن قيام وافدٍ من الجنسية الإفريقية امتهن تهريب الخادمات من المنازل بالمحافظة، لتكثّف جهودها وتضبط البارحة، الوافد المتهم في منزله ومعه عددٌ من الخادمات.

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط وافد إفريقي اُتهم بتهريب الخادمات من المنازل.

الأفلاج.. الإطاحة بوافد إفريقي امتهن تهريب الخادمات من المنازل مسلّم الهواملة سبق 2021-02-08 تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط وافد إفريقي اُتهم بتهريب الخادمات من المنازل. وتشير التفاصيل الأولية بتلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بلاغاً عن قيام وافدٍ من الجنسية الإفريقية امتهن تهريب الخادمات من المنازل بالمحافظة، لتكثّف جهودها وتضبط البارحة، الوافد المتهم في منزله ومعه عددٌ من الخادمات.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 11:21 AM

الأفلاج.. الإطاحة بوافد إفريقي امتهن تهريب الخادمات من المنازل بلاغ للجهات الأمنية قاد إلى ضبطه بمنزله رفقة بعض الهاربات





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تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج، من ضبط وافد إفريقي اُتهم بتهريب الخادمات من المنازل.

وتشير التفاصيل الأولية بتلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج بلاغاً عن قيام وافدٍ من الجنسية الإفريقية امتهن تهريب الخادمات من المنازل بالمحافظة، لتكثّف جهودها وتضبط البارحة، الوافد المتهم في منزله ومعه عددٌ من الخادمات.