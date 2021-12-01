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معهد إعداد القادة ينظم 23 برنامجًا تدريبيًا للرياضيين .. في 6 مدن سعودية

بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة

كشف معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 23 برنامجًا تدريبيًا في 6 مدن، خلال شهر ديسمبر، وذلك عبر منصة المعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله إلى تطوير المستفيدين من تلك البرامج، وتأهيلهم وزيادة معارفهم من خلال المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.


وقد تنوعت الدورات التي توزعت على 6 مدن في السعودية- ما بين الحكام والمدربين والدورات الإدارية المختلفة في شتى الأقسام مثل العلاقات العامة والقانون والإدارة والتغذية.

ويسعى معهد إعداد القادة إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق السعودية، باللغتين العربية والإنجليزية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معهد إعداد القادة ينظم 23 برنامجًا تدريبيًا للرياضيين .. في 6 مدن سعودية
سبق

كشف معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 23 برنامجًا تدريبيًا في 6 مدن، خلال شهر ديسمبر، وذلك عبر منصة المعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله إلى تطوير المستفيدين من تلك البرامج، وتأهيلهم وزيادة معارفهم من خلال المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.


وقد تنوعت الدورات التي توزعت على 6 مدن في السعودية- ما بين الحكام والمدربين والدورات الإدارية المختلفة في شتى الأقسام مثل العلاقات العامة والقانون والإدارة والتغذية.

ويسعى معهد إعداد القادة إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق السعودية، باللغتين العربية والإنجليزية.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:52 AM

معهد إعداد القادة ينظم 23 برنامجًا تدريبيًا للرياضيين .. في 6 مدن سعودية

بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف معهد إعداد القادة في وزارة الرياضة، أمس الثلاثاء، عن تنظيم 23 برنامجًا تدريبيًا في 6 مدن، خلال شهر ديسمبر، وذلك عبر منصة المعهد التعليمية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يسعى من خلاله إلى تطوير المستفيدين من تلك البرامج، وتأهيلهم وزيادة معارفهم من خلال المحاضرات المختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.


وقد تنوعت الدورات التي توزعت على 6 مدن في السعودية- ما بين الحكام والمدربين والدورات الإدارية المختلفة في شتى الأقسام مثل العلاقات العامة والقانون والإدارة والتغذية.

ويسعى معهد إعداد القادة إلى رفع عدد المتخصصين في المجال الرياضي من خلال تنوع البرامج وشموليتها لجميع مناطق السعودية، باللغتين العربية والإنجليزية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,020
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,319

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