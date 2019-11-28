الطائف.. حريق شقة ببناية سكنية يخلّف عدة إصابات بالاختناق

سيطرت عليه فِرَق الدفاع المدني.. ونُقلت إحدى الحالات للمستشفى

تَسبب حريق نشَب في شقة ببناية مكونة من أربعة أدوار في حي نخب بالطائف اليوم، في حدوث عدة إصابات باختناق، عولجت بالموقع، ونُقلت إحداها للمستشفى، بعد أن تمكّن الدفاع المدني بالمحافظة من إخماد الحريق.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن "مدني الطائف" تلقّى صباح اليوم، بلاغًا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، مفاده اندلاع حريق بشقة بالدور الثالث، لبناية من أربعة أدوار بحي نخب.

وأضاف "الشريف" أنه مع وصول الفِرَق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ منطقة الاحتراق؛ بينما امتلأت أروقة الشقة بالأدخنة؛ مما استدعى اقتحامها من قِبَل فِرَق الإنقاذ؛ خشية أن يكون داخل الشقة محتجزون حالت سحب الدخان بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة.

وتابع أن الفِرَق تمكنت -بعد تمشيط الدور المحترق- من إخلاء عدد عشر حالات عن طريق سيارة السلالم والسلالم الداخلية، تأثر عدد منهم بحالة اختناق، تلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق فِرَق الهلال الأحمر؛ فيما استدعى نقل حالة واحدة إلى المستشفى نتيجة الاختناق.

وأكد "الشريف" أنه مزامنةً مع أعمال الإنقاذ، شرعت فِرَق الإطفاء في البحث عن مصادر اللهب، واتضح أنه بأحد الغرف الداخلية، وتمكنت الفِرَق عن طريق الفروع الأرضية من إخماده، وتلا ذلك تهوية منطقة الحريق من الأدخنة المتصاعدة؛ فيما بدأ فريق من المحققين في البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.