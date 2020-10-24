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مدرب الشباب: إصابة خالد الغامدي اشتباه بقطع في الرباط

قال بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إن نتيجة مواجهة فريقه أمام الرائد لم تكن مُرضية لهم، لافتًا إلى أن الفريق الخصم شكّل خطورة على الأطراف.

وتعادل فريق الشباب أمام نظيره الرائد مساء الجمعة بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف بيدرو: الإصابة التي تعرَّض لها خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا.

واختتم مدرب الشباب حديثه بعد المباراة قائلاً: إن توقُّف المباراة بشكل متكرر للرجوع لتقنية الفيديو أثَّر على الأداء.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الشباب: إصابة خالد الغامدي اشتباه بقطع في الرباط
سبق

قال بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إن نتيجة مواجهة فريقه أمام الرائد لم تكن مُرضية لهم، لافتًا إلى أن الفريق الخصم شكّل خطورة على الأطراف.

وتعادل فريق الشباب أمام نظيره الرائد مساء الجمعة بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف بيدرو: الإصابة التي تعرَّض لها خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا.

واختتم مدرب الشباب حديثه بعد المباراة قائلاً: إن توقُّف المباراة بشكل متكرر للرجوع لتقنية الفيديو أثَّر على الأداء.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
12:40 AM

مدرب الشباب: إصابة خالد الغامدي اشتباه بقطع في الرباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,988

قال بيدرو كايشينيا، المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إن نتيجة مواجهة فريقه أمام الرائد لم تكن مُرضية لهم، لافتًا إلى أن الفريق الخصم شكّل خطورة على الأطراف.

وتعادل فريق الشباب أمام نظيره الرائد مساء الجمعة بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف بيدرو: الإصابة التي تعرَّض لها خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا.

واختتم مدرب الشباب حديثه بعد المباراة قائلاً: إن توقُّف المباراة بشكل متكرر للرجوع لتقنية الفيديو أثَّر على الأداء.

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