وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".

وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر.

وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24".

توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب.

"بلينكن" يتوعّد إيران بالعقاب على مهاجمتها الناقلة الإسرائيلية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-09 توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب. وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24". وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر. وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 08:11 PM

"بلينكن" يتوعّد إيران بالعقاب على مهاجمتها الناقلة الإسرائيلية دعا دول العالم إلى محاسبة المسؤولين في طهران





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توعّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً اليوم الاثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب.

وذكر "بلينكن" خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري أن العالم لا يمكنه السماح لإيران بالإفلات من العقاب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن الهجوم في أواخر يوليو (تموز) على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" يندرج ضمن سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر.

وقال الوزير الأمريكي: "على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين الإيرانيين، وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب، ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري".