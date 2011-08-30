النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيئة": ترقيم الإبل المسجلة خلال 3 أشهر ولا مخالفات على أصحابها

طالبت جميع الملاك بسرعة التسجيل للاستفادة من الخدمة المقدمة لهم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لن تصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، علماً بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من (16.000) من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من (300.000) متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.

مما يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل، وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة": ترقيم الإبل المسجلة خلال 3 أشهر ولا مخالفات على أصحابها
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لن تصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، علماً بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من (16.000) من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من (300.000) متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.

مما يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل، وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
05:01 PM

"البيئة": ترقيم الإبل المسجلة خلال 3 أشهر ولا مخالفات على أصحابها

طالبت جميع الملاك بسرعة التسجيل للاستفادة من الخدمة المقدمة لهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
343

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه لن تصدر أي مخالفة على مالكي الإبل المسجلين بموقع الوزارة قبل تاريخ 1/ 1/ 1442هـ الموافق 20/ 8/ 2020م والمنتظرين لخدمة الترقيم، علماً بأن الوزارة ستعمل على إنهاء ترقيم جميع الإبل المسجلة في موقع الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويعود التأخر في ذلك لتعرض دول العالم بما فيها المملكة لجائحة كورونا المستجد وتأخر بعض ملاك الإبل بطلب تقديم الخدمة في موقع الوزارة، إضافة إلى تزايد عدد المتقدمين للتسجيل والترقيم الذي تجاوز أكثر من (16.000) من مالكي الإبل وتسجيل أكثر من (300.000) متن من الإبل على موقع الوزارة قبيل انتهاء المهلة.

وطالبت الوزارة جميع مالكي الإبل الذين لم يسجلوا في موقع الوزارة (www.mewa.gov.sa) لطلب الخدمة سرعة التسجيل والاستفادة من الخدمة المقدمة لهم.

ويهدف المشروع إلى إثبات ملكية الإبل وسهولة نقل ملكيتها إلكترونيًا ورفع مستوى الخدمات البيطرية وإحكام الرقابة للسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتطوير والتحسين الوراثي للإبل وتنظيم دخول الإبل للأسواق والمسالخ.

مما يذكر أن التسجيل الإلكتروني في مشروع ترقيم الإبل في جميع مناطق المملكة تجاوز أكثر من (1.100.000) من خلال المنصة الإلكترونية التي رُبطت مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات لملاك الإبل، والعمل على تنظيم القطاع والحد من انتشار الإبل السائبة بالطرقات وتنظيم المشاركات في المهرجانات الخاصة بالإبل، وسهولة دخول وخروج الإبل عبر المنافذ للمملكة وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,563
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,835
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,058

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة