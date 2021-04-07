القضاء التركي يحكم بالمؤبد على 22 عسكرياً أدينوا بالانقلاب

ضمن 497 مشتبهاً بهم يخضعون للمحاكمة على ذمة القضية

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن مدى الحياة على 22 عسكريًا سابقًا، بدعوى تورطهم في المحاولة الانقلابية عام 2016.

وأعلن محامٍ للرئاسة التركية أن محكمة في أنقرة أصدرت أحكامًا بالسجن مدى الحياة على 22 عسكرياً سابقاً؛ لدورهم في محاولة الانقلاب العام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق "فرانس برس"، يندرج العسكريون السابقون هؤلاء ضمن مجموعة من 497 مشتبهًا بهم، وقد خدموا غالبيتهم في الحرس الرئاسي، يحاكمون على صلة بمحاولة الانقلاب.

وقُتل أكثر من 250 شخصاً في محاولة للإطاحة بالحكومة في 15 يوليو 2016 عندما استولى جنود على طائرات حربية ومروحيات ودبابات، وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة.