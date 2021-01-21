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فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

تعتبر أكثر سرعة في الانتشار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في مناطق محاذية لمدينة القدس.

"الكيلة" قالت في بيان لها: إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا "تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري".

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصة من المرضى؛ حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في مناطق محاذية لمدينة القدس.

"الكيلة" قالت في بيان لها: إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا "تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري".

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصة من المرضى؛ حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:49 PM
اخر تعديل
21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:56 PM

فلسطين.. اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا

تعتبر أكثر سرعة في الانتشار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن اكتشاف 17 إصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في مناطق محاذية لمدينة القدس.

"الكيلة" قالت في بيان لها: إن الإصابات كانت في بيت سوريك، وبير نبالا، والجديرة، وبيت حنينا، والرام، وشعفاط، مشيرة إلى أن هذه السلالة من فيروس كورونا "تعتبر أكثر سرعة في الانتشار، إضافة إلى أن مدى الإصابة فيها أوسع في النطاق العمري".

وأضافت أن فريق عمل من وزارة الصحة والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات الجينية للكشف عن التحور الجيني الجديد للفيروس في عينات مستخلصة من المرضى؛ حيث تم الكشف عن وجود الطفرات الجينية الجديدة في بعض المسحات التي تم تجميعها من مناطق الضفة الغربية.

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