الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية يؤكدون الالتزام باستكمال بطولات 2020

بعد الأخذ في الاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية

اتفقت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء على المبدأ الأساس من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020، وذلك خلال اجتماعين إلكترونيين منفصلين عقدا يوم الأربعاء بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشارك في الاجتماعات الاتحادات الوطنية في كلٍ من أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند عن منطقة شرق آسيا، وإيران والعراق وقطر والسعودية والإمارات وأوزبكستان عن منطقة غرب آسيا.

وأكدت الاتحادات الوطنية أيضًا التزامها بالموافقة على نظام المنافسة والإطار الزمني للمباريات البالغ عددها 99 مباراة في أسرع وقت ممكن.

وبعد الأخذ في الاعتبار قيود السفر والحواجز الطبية، والتي تختلف بحسب مناطق قارة آسيا، اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة من الخيارات لاستكمال دوري أبطال آسيا قبل انطلاق كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تُقام في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة من ممثلي الاتحادات الوطنية خلال الاجتماعات، سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم مقترح نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة عليها، ثم سيتم تقديم مقترح إلى لجنة المسابقات في الاتحاد من أجل المصادقة عليه.

ويقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعقد اجتماعات إلكترونية مع الاتحادات الوطنية المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي 2020، من أجل المصادقة على نظام استكمال البطولة بنجاح لهذا العام، وتم عقد الاجتماع الأول يوم الثلاثاء 2 يونيو مع اتحادات منطقة غرب آسيا، وبعد ذلك سيكون هنالك مباحثات إضافية هذا الأسبوع من مناطق جنوب ووسط وشرق آسيا ومنطقة آسيان.

وتم الاتفاق أيضًا على أنه وعلى الرغم من أهمية الأخذ في الاعتبار تأثيرات الحقوق التجارية، فإن نزاهة المنافسة في البطولة وكذلك أمن وسلامة كل أطراف اللعبة ستكون على رأس الأولويات.

ويقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولات، سواء على مستوى الأندية أو الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا وبطولتي آسيا للناشئين تحت 16 عامًا وللشباب تحت 19 عامًا وبطولة آسيا لكرة الصالات.