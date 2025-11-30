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"الأحمر" يشكر التحالف بقيادة السعودية: دور كبير ومستمر لمساندة الشرعية

في برقية تهنئة إلى "هادي" والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الجلاء

عبّر الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، عن شكره وتقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير والمستمر في دعم الشرعية ومساندة معركة استعادة الدولة، ودحر المليشيات الحوثية، وتأمين اليمن والمنطقة من شرور إيران.

ورفع "الأحمر برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجماهير أبناء الشعب اليمني كافة، بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد.

وأشار في البرقية إلى جرائم المليشيات الحوثية، ورفع وتيرة انتهاكاتها وبطشها بحق أبناء الشعب، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم لصالح مشروعها الطائفي العنصري، وتكثيفها استهداف المدنيين والنازحين، وتصعيد إساءاتها واعتداءاتها بحق الأشقاء في المملكة.

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"الأحمر" يشكر التحالف بقيادة السعودية: دور كبير ومستمر لمساندة الشرعية
سبق

عبّر الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، عن شكره وتقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير والمستمر في دعم الشرعية ومساندة معركة استعادة الدولة، ودحر المليشيات الحوثية، وتأمين اليمن والمنطقة من شرور إيران.

ورفع "الأحمر برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجماهير أبناء الشعب اليمني كافة، بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد.

وأشار في البرقية إلى جرائم المليشيات الحوثية، ورفع وتيرة انتهاكاتها وبطشها بحق أبناء الشعب، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم لصالح مشروعها الطائفي العنصري، وتكثيفها استهداف المدنيين والنازحين، وتصعيد إساءاتها واعتداءاتها بحق الأشقاء في المملكة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
12:55 PM

"الأحمر" يشكر التحالف بقيادة السعودية: دور كبير ومستمر لمساندة الشرعية

في برقية تهنئة إلى "هادي" والشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الجلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية، عن شكره وتقديره لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير والمستمر في دعم الشرعية ومساندة معركة استعادة الدولة، ودحر المليشيات الحوثية، وتأمين اليمن والمنطقة من شرور إيران.

ورفع "الأحمر برقية تهنئة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجماهير أبناء الشعب اليمني كافة، بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد.

وأشار في البرقية إلى جرائم المليشيات الحوثية، ورفع وتيرة انتهاكاتها وبطشها بحق أبناء الشعب، ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم لصالح مشروعها الطائفي العنصري، وتكثيفها استهداف المدنيين والنازحين، وتصعيد إساءاتها واعتداءاتها بحق الأشقاء في المملكة.

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