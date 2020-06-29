إدارة مسلمي القوقاز: قرار حج هذا العام يحمي الملايين من الأمراض

شكر الله باشا زاده: هذا القرار ضروري ويهدف لإنقاذ الأرواح

رحّبت إدارة مسلمي القوقاز (المركز الديني المنظم لبعثات الحج في أذربيجان)، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأوضح رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشا زاده، أن هذا القرار ضروري ويهدف لحماية ملايين الناس من الأمراض وإنقاذ أرواحهم؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ العالم والبشر من الأوبئة.