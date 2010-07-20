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إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة

سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
08:32 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
12:51 AM

إيطاليا تسجل 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 4.29 ملايين و127874 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 2072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 4.29 ملايين إصابة، و127874 حالة وفاة منذ بدء الوباء، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

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