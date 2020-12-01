بأرملة لاعب وأبنائها.. أصدقاء "ماجد" تدشن "ابدأ مشروعك"

بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وتحويل الأسرة إلى منتجة

دشنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع (ابدأ مشروعك) لأول أسرة من أسر اللاعبين القدامى ممن توفي عائلهم؛ حيث أتمت تجهيز أول عربة أطعمة (food truck) خاص بتقديم الوجبات السريعة والقهوة والعصيرات، وسلمته للأسرة في أحد المقرات الحكومية؛ وذلك لتبدأ الأسرة في نشاطها التجاري من خلال المشروع.

ويأتي مشروع (ابدأ مشروعك) كإحدى المبادرات التنموية التي أعلنت عنها جمعية أصدقاء، التي تهدف إلى توفير فرص لأسر المستفيدين لتحسين دخلهم وتحويلهم من منتفعين إلى منتجين في مجال المشاريع الصغيرة، وذلك ضمن توجهات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد أحمد عبد الله، أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن مسارات رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وضمن أهداف جمعية أصدقاء التنموية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق ٢٥ مشروعًا يساهم في تحويل المستفيدين من منتفعين إلى منتجين ضمن جهود الجمعية لتوفير الحياة الكريمة للاعبين القدامى وأسرهم.

يذكر أن جمعية أصدقاء تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي، وتقوم على رعاية اللاعبين القدامى وأسرهم ممن ساءت بهم الظروف وتقطّعت بهم السبل من خلال عدة مسارات تسعى من خلالها الجمعية لتوفير حياة كريمة في السكن والتمكين والمساندة والصحة والتوعية، وتوعية اللاعبين الحاليين لتأمين مستقبلهم قبل اعتزال الكرة.