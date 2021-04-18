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شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير "السوبيا" بين الأمطار و"البرد" وكسب الرزق

الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية

لم تمنع الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد التي شاهدتها محافظة الطائف من بيع "السوبيا"، المشروب الرمضاني الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية، حيث تحتل مكانة متقدمة بين المشروبات الرمضانية.

"سبق" التقت بعض الصور لبائعي "السوبيا" في حي الحلقة الغربية شمال الطائف، وقد تفنن الكثير منهم في وضع المشروب الرمضاني بين الكميات الكبيرة من زخات البرد، في منظر جمالي يُسهم في جذب زبائن هذا الشراب المعتاد شربه بكثرة في شهر رمضان الكريم.

وكانت الطائف شهدت يوم أمس السبت هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية.

الطائف السوبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير "السوبيا" بين الأمطار و"البرد" وكسب الرزق
سبق

لم تمنع الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد التي شاهدتها محافظة الطائف من بيع "السوبيا"، المشروب الرمضاني الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية، حيث تحتل مكانة متقدمة بين المشروبات الرمضانية.

"سبق" التقت بعض الصور لبائعي "السوبيا" في حي الحلقة الغربية شمال الطائف، وقد تفنن الكثير منهم في وضع المشروب الرمضاني بين الكميات الكبيرة من زخات البرد، في منظر جمالي يُسهم في جذب زبائن هذا الشراب المعتاد شربه بكثرة في شهر رمضان الكريم.

وكانت الطائف شهدت يوم أمس السبت هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:48 AM

شاهد.. بائعو المشروب الرمضاني الشهير "السوبيا" بين الأمطار و"البرد" وكسب الرزق

الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية

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سعود الدعجاني - الطائف
0
702

لم تمنع الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد التي شاهدتها محافظة الطائف من بيع "السوبيا"، المشروب الرمضاني الأكثر شعبية على مائدة إفطار بعض الأسر السعودية، حيث تحتل مكانة متقدمة بين المشروبات الرمضانية.

"سبق" التقت بعض الصور لبائعي "السوبيا" في حي الحلقة الغربية شمال الطائف، وقد تفنن الكثير منهم في وضع المشروب الرمضاني بين الكميات الكبيرة من زخات البرد، في منظر جمالي يُسهم في جذب زبائن هذا الشراب المعتاد شربه بكثرة في شهر رمضان الكريم.

وكانت الطائف شهدت يوم أمس السبت هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية.

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