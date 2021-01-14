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طلاب "جامعة جازان" يُنهون عملية التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الدراسي الثاني

القحطاني: لتعزيز مسؤولية الطالب وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها

أنهى طلاب وطالبات جامعة جازان المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت المرحلة الأولى الطلبةَ المستجدين والملتزمين بالخطة، وبلغت نسبة التسجيل 91%؛ فيما بلغت نسبة المسجلين للمرحلة الثانية من الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة 87%.

وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، متابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة؛ موضحًا أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات، يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقًا لما يراه مناسبًا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.

وأضاف الدكتور "فقيهي" أن فترة حذف وإضافة المقررات وفقًا للشعب المتاحة وضوابط التسجيل، بدأت اليوم الأربعاء، وتنتهي بنهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 3/ 6/ 1442هـ.

جامعة جازان

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طلاب "جامعة جازان" يُنهون عملية التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الدراسي الثاني
سبق

أنهى طلاب وطالبات جامعة جازان المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت المرحلة الأولى الطلبةَ المستجدين والملتزمين بالخطة، وبلغت نسبة التسجيل 91%؛ فيما بلغت نسبة المسجلين للمرحلة الثانية من الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة 87%.

وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، متابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة؛ موضحًا أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات، يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقًا لما يراه مناسبًا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.

وأضاف الدكتور "فقيهي" أن فترة حذف وإضافة المقررات وفقًا للشعب المتاحة وضوابط التسجيل، بدأت اليوم الأربعاء، وتنتهي بنهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 3/ 6/ 1442هـ.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:53 PM

طلاب "جامعة جازان" يُنهون عملية التسجيل الذاتي لمقررات الفصل الدراسي الثاني

القحطاني: لتعزيز مسؤولية الطالب وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها

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فهد كاملي - جازان
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أنهى طلاب وطالبات جامعة جازان المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت المرحلة الأولى الطلبةَ المستجدين والملتزمين بالخطة، وبلغت نسبة التسجيل 91%؛ فيما بلغت نسبة المسجلين للمرحلة الثانية من الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة 87%.

وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، متابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة؛ موضحًا أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات، يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقًا لما يراه مناسبًا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.

وأضاف الدكتور "فقيهي" أن فترة حذف وإضافة المقررات وفقًا للشعب المتاحة وضوابط التسجيل، بدأت اليوم الأربعاء، وتنتهي بنهاية دوام يوم السبت المقبل الموافق 3/ 6/ 1442هـ.

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