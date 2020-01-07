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خـاص: هل يرحل "عبدالرزاق حمدالله" عن "النصر".. "سبق" تجيب

اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتغريدة أطلقها وكيل لاعبين إنجليزي تحدث فيها عن وداع مرتقب للمهاجم الهداف عبدالرزاق حمدالله لفريقه الحالي النصر .

وقال جون هاريوت وكيل اللاعبين إن اللاعب اتفق مع نادي استون فيلا الإنجليزي للعب في صفوفه بدءاً من الميركاتو الشتوي الحالي .

وتابع في تغريدته أن الاتفاق قد تم بالفعل وأن اللاعب سيتقاضى راتباً اسبوعياً يبلغ 110 آلاف إسترليني وأنه سيتم الإعلان رسمياً الأسبوع المقبل عن رحيله .

مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النصر نفت ذلك جملةً وتفصيلاً، مشددة على أن اللاعب باقٍ مع النصر لاستكمال مهمته في هز شباك الخصوم .

وتابع: "اللاعب عقده مستمر مع النصر فكيف يرحل إلا بموافقة الإدارة التي من المستحيل أن تفكر فقط في هذا الأمر".

المتابع لما يقدمه اللاعب في الوقت الحالي مع النصر، يدرك أن إدارة أي ناد لا يمكنها التفريط في لاعب مثله بأي قيمة مادية خشية ردة فعل جماهيرها .

يذكر أن اللاعب هو هدّاف العالم لعام 2019 برصيد 53 هدفاً كما توّج بلقب أفضل لاعب عربي في حفل جلوب سوكر الأخير في دبي.

عبدالرزاق حمدالله النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خـاص: هل يرحل "عبدالرزاق حمدالله" عن "النصر".. "سبق" تجيب
سبق

اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتغريدة أطلقها وكيل لاعبين إنجليزي تحدث فيها عن وداع مرتقب للمهاجم الهداف عبدالرزاق حمدالله لفريقه الحالي النصر .

وقال جون هاريوت وكيل اللاعبين إن اللاعب اتفق مع نادي استون فيلا الإنجليزي للعب في صفوفه بدءاً من الميركاتو الشتوي الحالي .

وتابع في تغريدته أن الاتفاق قد تم بالفعل وأن اللاعب سيتقاضى راتباً اسبوعياً يبلغ 110 آلاف إسترليني وأنه سيتم الإعلان رسمياً الأسبوع المقبل عن رحيله .

مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النصر نفت ذلك جملةً وتفصيلاً، مشددة على أن اللاعب باقٍ مع النصر لاستكمال مهمته في هز شباك الخصوم .

وتابع: "اللاعب عقده مستمر مع النصر فكيف يرحل إلا بموافقة الإدارة التي من المستحيل أن تفكر فقط في هذا الأمر".

المتابع لما يقدمه اللاعب في الوقت الحالي مع النصر، يدرك أن إدارة أي ناد لا يمكنها التفريط في لاعب مثله بأي قيمة مادية خشية ردة فعل جماهيرها .

يذكر أن اللاعب هو هدّاف العالم لعام 2019 برصيد 53 هدفاً كما توّج بلقب أفضل لاعب عربي في حفل جلوب سوكر الأخير في دبي.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:08 PM

خـاص: هل يرحل "عبدالرزاق حمدالله" عن "النصر".. "سبق" تجيب

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محمد السيّد - الرياض
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6,979

اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتغريدة أطلقها وكيل لاعبين إنجليزي تحدث فيها عن وداع مرتقب للمهاجم الهداف عبدالرزاق حمدالله لفريقه الحالي النصر .

وقال جون هاريوت وكيل اللاعبين إن اللاعب اتفق مع نادي استون فيلا الإنجليزي للعب في صفوفه بدءاً من الميركاتو الشتوي الحالي .

وتابع في تغريدته أن الاتفاق قد تم بالفعل وأن اللاعب سيتقاضى راتباً اسبوعياً يبلغ 110 آلاف إسترليني وأنه سيتم الإعلان رسمياً الأسبوع المقبل عن رحيله .

مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النصر نفت ذلك جملةً وتفصيلاً، مشددة على أن اللاعب باقٍ مع النصر لاستكمال مهمته في هز شباك الخصوم .

وتابع: "اللاعب عقده مستمر مع النصر فكيف يرحل إلا بموافقة الإدارة التي من المستحيل أن تفكر فقط في هذا الأمر".

المتابع لما يقدمه اللاعب في الوقت الحالي مع النصر، يدرك أن إدارة أي ناد لا يمكنها التفريط في لاعب مثله بأي قيمة مادية خشية ردة فعل جماهيرها .

يذكر أن اللاعب هو هدّاف العالم لعام 2019 برصيد 53 هدفاً كما توّج بلقب أفضل لاعب عربي في حفل جلوب سوكر الأخير في دبي.

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