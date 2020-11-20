النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

المتابع للبرامج الرياضية التي تُبث عبر العديد من القنوات يلحظ أن التجاوزات قد زادت عن حدها كثيرًا في الآونة الأخيرة، بل تمادت إلى أن وصل أذاها في بعض البرامج إلى قامات رياضية، ونجوم سابقين، خدموا ومثَّلوا رياضتنا السعودية خير تمثيل، وتحققت في عهدهم إنجازات مشهودة عدة، سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين، لكنهم -مع الأسف- لم يسلموا بداعي التعصب المقيت. وعلى سبيل المثال: كنت خلال الأسبوع الماضي أتابع أحد البرامج، فوجدت طرحًا يحز في النفس كثيرًا؛ إذ سمعتُ تعريضًا بشخصيات رياضية معروفة، وهمزًا ولمزًا يقدح في قناة تدخُّلهم في تشكيلة المنتخب، وإشارة لنجوم سابقين بأنهم لعبوا في كأس العالم بالواسطة، وطعنًا في شارة الكابتنية، وكيف يجامَل بها نجوم دون غيرهم، وكلامًا مؤذيًا جدًّا.. وكل ذلك من أجل الإثارة الممجوجة التي باتت لا تنتهي. ولك أن تتخيل أنه تمت مناقشة ضم لاعب للمنتخب لمدة أسبوع كامل قبل أن يضطر مدرب المنتخب الفرنسي رينارد للخروج وتبرير ذلك في سابقة تبدو تاريخية؛ ولهذا فقد أسعد الكثيرين البيانُ الصادر أخيرًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على فرض عقوبات على مرتكبي التجاوزات وأصحاب الطرح المسيء في البرامج الرياضية، الذي من شأنه تأجيج التعصب، ومضاعفة الاحتقان. ورغم صدور قرارات سابقة في الشأن ذاته إلا أننا لم نجد لها -حقيقة- أي أثر على أرض الواقع، بل إن ما يثير الضحك والدهشة حاليًا هو أن غالبية من خرجوا وهللوا ورحبوا بالتوجه الأخير هم أنفسهم أرباب التعصب!!!

ختامًا، المناكفات الرياضية ملح كرة القدم، لكن التجاوزات والإساءات وتزييف الحقائق والتعريض بالرموز والنجوم السابقين أمرٌ غير مقبول أبدًا، ولا ينبغي تمريره تحت أي ظرف.

بندر الشهري

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!
سبق

المتابع للبرامج الرياضية التي تُبث عبر العديد من القنوات يلحظ أن التجاوزات قد زادت عن حدها كثيرًا في الآونة الأخيرة، بل تمادت إلى أن وصل أذاها في بعض البرامج إلى قامات رياضية، ونجوم سابقين، خدموا ومثَّلوا رياضتنا السعودية خير تمثيل، وتحققت في عهدهم إنجازات مشهودة عدة، سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين، لكنهم -مع الأسف- لم يسلموا بداعي التعصب المقيت. وعلى سبيل المثال: كنت خلال الأسبوع الماضي أتابع أحد البرامج، فوجدت طرحًا يحز في النفس كثيرًا؛ إذ سمعتُ تعريضًا بشخصيات رياضية معروفة، وهمزًا ولمزًا يقدح في قناة تدخُّلهم في تشكيلة المنتخب، وإشارة لنجوم سابقين بأنهم لعبوا في كأس العالم بالواسطة، وطعنًا في شارة الكابتنية، وكيف يجامَل بها نجوم دون غيرهم، وكلامًا مؤذيًا جدًّا.. وكل ذلك من أجل الإثارة الممجوجة التي باتت لا تنتهي. ولك أن تتخيل أنه تمت مناقشة ضم لاعب للمنتخب لمدة أسبوع كامل قبل أن يضطر مدرب المنتخب الفرنسي رينارد للخروج وتبرير ذلك في سابقة تبدو تاريخية؛ ولهذا فقد أسعد الكثيرين البيانُ الصادر أخيرًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على فرض عقوبات على مرتكبي التجاوزات وأصحاب الطرح المسيء في البرامج الرياضية، الذي من شأنه تأجيج التعصب، ومضاعفة الاحتقان. ورغم صدور قرارات سابقة في الشأن ذاته إلا أننا لم نجد لها -حقيقة- أي أثر على أرض الواقع، بل إن ما يثير الضحك والدهشة حاليًا هو أن غالبية من خرجوا وهللوا ورحبوا بالتوجه الأخير هم أنفسهم أرباب التعصب!!!

ختامًا، المناكفات الرياضية ملح كرة القدم، لكن التجاوزات والإساءات وتزييف الحقائق والتعريض بالرموز والنجوم السابقين أمرٌ غير مقبول أبدًا، ولا ينبغي تمريره تحت أي ظرف.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
11:39 PM

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري - الرياض
A A A
0
39

المتابع للبرامج الرياضية التي تُبث عبر العديد من القنوات يلحظ أن التجاوزات قد زادت عن حدها كثيرًا في الآونة الأخيرة، بل تمادت إلى أن وصل أذاها في بعض البرامج إلى قامات رياضية، ونجوم سابقين، خدموا ومثَّلوا رياضتنا السعودية خير تمثيل، وتحققت في عهدهم إنجازات مشهودة عدة، سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين، لكنهم -مع الأسف- لم يسلموا بداعي التعصب المقيت. وعلى سبيل المثال: كنت خلال الأسبوع الماضي أتابع أحد البرامج، فوجدت طرحًا يحز في النفس كثيرًا؛ إذ سمعتُ تعريضًا بشخصيات رياضية معروفة، وهمزًا ولمزًا يقدح في قناة تدخُّلهم في تشكيلة المنتخب، وإشارة لنجوم سابقين بأنهم لعبوا في كأس العالم بالواسطة، وطعنًا في شارة الكابتنية، وكيف يجامَل بها نجوم دون غيرهم، وكلامًا مؤذيًا جدًّا.. وكل ذلك من أجل الإثارة الممجوجة التي باتت لا تنتهي. ولك أن تتخيل أنه تمت مناقشة ضم لاعب للمنتخب لمدة أسبوع كامل قبل أن يضطر مدرب المنتخب الفرنسي رينارد للخروج وتبرير ذلك في سابقة تبدو تاريخية؛ ولهذا فقد أسعد الكثيرين البيانُ الصادر أخيرًا من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي ينص على فرض عقوبات على مرتكبي التجاوزات وأصحاب الطرح المسيء في البرامج الرياضية، الذي من شأنه تأجيج التعصب، ومضاعفة الاحتقان. ورغم صدور قرارات سابقة في الشأن ذاته إلا أننا لم نجد لها -حقيقة- أي أثر على أرض الواقع، بل إن ما يثير الضحك والدهشة حاليًا هو أن غالبية من خرجوا وهللوا ورحبوا بالتوجه الأخير هم أنفسهم أرباب التعصب!!!

ختامًا، المناكفات الرياضية ملح كرة القدم، لكن التجاوزات والإساءات وتزييف الحقائق والتعريض بالرموز والنجوم السابقين أمرٌ غير مقبول أبدًا، ولا ينبغي تمريره تحت أي ظرف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,970
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,425

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة