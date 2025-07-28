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"الصحة": ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطالنا.. لخدمة ضيوف الرحمن

يقدمون الخدمة عبر ٢٥ مستشفى و١٥٦ مركزًا صحيًا.. في مكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة عن حجم القوى العاملة التي انتدبتها لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة أن ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطال الصحة يعملون على خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وبينت الإحصائيات أن هذا العدد الكبير من الموظفين والموظفات يقدمون الخدمة عبر ٢٥ مستشفى و ١٥٦ مركزًا صحيًا.
وتحتوي هذه المنشآت على ٥ آلاف سرير إضافة إلى توافر ١٨ نقطة طبية في قطار المشاعر و١٨٠ سيارة إسعاف و١٦ مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.

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"الصحة": ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطالنا.. لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن حجم القوى العاملة التي انتدبتها لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة أن ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطال الصحة يعملون على خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وبينت الإحصائيات أن هذا العدد الكبير من الموظفين والموظفات يقدمون الخدمة عبر ٢٥ مستشفى و ١٥٦ مركزًا صحيًا.
وتحتوي هذه المنشآت على ٥ آلاف سرير إضافة إلى توافر ١٨ نقطة طبية في قطار المشاعر و١٨٠ سيارة إسعاف و١٦ مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:49 PM

"الصحة": ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطالنا.. لخدمة ضيوف الرحمن

يقدمون الخدمة عبر ٢٥ مستشفى و١٥٦ مركزًا صحيًا.. في مكة والمدينة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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أعلنت وزارة الصحة عن حجم القوى العاملة التي انتدبتها لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة أن ٣٠ ألف موظف وموظفة من أبطال الصحة يعملون على خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وبينت الإحصائيات أن هذا العدد الكبير من الموظفين والموظفات يقدمون الخدمة عبر ٢٥ مستشفى و ١٥٦ مركزًا صحيًا.
وتحتوي هذه المنشآت على ٥ آلاف سرير إضافة إلى توافر ١٨ نقطة طبية في قطار المشاعر و١٨٠ سيارة إسعاف و١٦ مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

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19,184

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