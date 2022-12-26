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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفيَيْن في حادثة سقوط المقذوف العسكري بـ"صامطة"

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي المواطن هادي بن محمد عريبي، أحد المتوفيَيْن في حادثة سقوط مقذوف عسكري معادٍ، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، وذلك بمنزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال.

كما قام بزيارة عزاء مماثلة لذوي المقيم اليمني حسن أبو بكر ناصر، المتوفى في الحادثة نفسها، بالمركز الحضاري بمحافظة صامطة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارتَيْ العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية، مقدمًا تعازي القيادة، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتعازيه الشخصية لذوي أسرتَيْ المتوفيَيْن، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفيَيْن برحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصاب بالشفاء العاجل.

حضر زيارتَي العزاء محافظ الطوال فيصل العتيبي، ومحافظ صامطة أحمد زعلة.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفيَيْن في حادثة سقوط المقذوف العسكري بـ"صامطة"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي المواطن هادي بن محمد عريبي، أحد المتوفيَيْن في حادثة سقوط مقذوف عسكري معادٍ، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، وذلك بمنزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال.

كما قام بزيارة عزاء مماثلة لذوي المقيم اليمني حسن أبو بكر ناصر، المتوفى في الحادثة نفسها، بالمركز الحضاري بمحافظة صامطة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارتَيْ العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية، مقدمًا تعازي القيادة، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتعازيه الشخصية لذوي أسرتَيْ المتوفيَيْن، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفيَيْن برحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصاب بالشفاء العاجل.

حضر زيارتَي العزاء محافظ الطوال فيصل العتيبي، ومحافظ صامطة أحمد زعلة.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
11:58 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي المتوفيَيْن في حادثة سقوط المقذوف العسكري بـ"صامطة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي المواطن هادي بن محمد عريبي، أحد المتوفيَيْن في حادثة سقوط مقذوف عسكري معادٍ، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة بمنطقة جازان، وذلك بمنزل والده بمركز الموسم التابع لمحافظة الطوال.

كما قام بزيارة عزاء مماثلة لذوي المقيم اليمني حسن أبو بكر ناصر، المتوفى في الحادثة نفسها، بالمركز الحضاري بمحافظة صامطة.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال زيارتَيْ العزاء حرص ومتابعة القيادة الرشيدة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق السعودية، مقدمًا تعازي القيادة، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتعازيه الشخصية لذوي أسرتَيْ المتوفيَيْن، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفيَيْن برحمته ومغفرته، وأن يمُنَّ على المصاب بالشفاء العاجل.

حضر زيارتَي العزاء محافظ الطوال فيصل العتيبي، ومحافظ صامطة أحمد زعلة.

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