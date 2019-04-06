النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. داعية قطري يثير الجدل بفيديو كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح!.. و"يوتيوب" يتدخل

أحدث انقسامًا بين صفوف المغردين بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر

كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح؟.. ليس هذا من قبيل المزاح أو التهكم، بل هو مقطع فيديو حقيقي لداعية قطري، أثار به جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر الداعية مقطعًا تطبيقيًّا، يشرح فيه كيفية ضرب الزوج زوجته بطريقة صحيحة!

ويظهر في الفيديو الداعية القطري عبدالعزيز الخزرجي، يرافقه طفل صغير، لا يتعدى عمره 12 سنة، للقيام بدور المرأة، وهو يشرح كيف للرجل أن يؤدب زوجته ويضربها بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن الأمر لا ينطبق سوى على النساء غير المطيعات، ولا يتعدى الضرب الخفيف للتأديب. موضحًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ضرب الوجه.

ويضيف "الخزرجي" بأن الرجال يضربون النساء؛ لأن بعضهن لديهن طباع مختلفة، فبعضهن تفضلن الرجل "الحمش" و"سي السيد" العنيف.

وانقسم المغردون والمعلقون على المقطع بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر؛ فبعضهم انتقد طريقة الداعية، معتبرًا ما قام به إهانة للمرأة، وتحريضًا على العنف ضدها. ورأى فريق آخر من المنتقدين إحضار الداعية طفلاً معه في الفيديو طريقة غير ملائمة، وتعديًا على حقوق الأطفال.

بينما احتج فريق المؤيدين بما جاء في سورة النساء من ضرب المرأة التي يخشى الرجل من نشوزها وعدم طاعتها له. فيما تهكم فريق الساخرين على طريقة الداعية وإثارته البلبلة في هذا التوقيت طمعًا في الشهرة ربما.

"يوتيوب" يتدخل

من ناحيته، قام "يوتيوب" بناء على طلبات المستخدمين بوقف بعض الميزات، مثل التعليقات والمشاركة والفيديوهات المقترحة. موضحًا أن هذا الفيديو يتضمن محتوى قد يكون غير ملائم أو مسيئًا لبعض الجماهير.

ويوقف "يوتيوب" عادة ميزات الفيديوهات التي تحض على الكراهية، أو تروج للعنف، أو تحض على الكراهية ضد أفراد أو مجموعات على أساس سمات معينة، ومنها المحتوى الديني أو العنصري الذي يثير الجدل، ولا يدعو بشكل مباشر إلى العنف، أو يهدف أساسًا إلى الحض على الكراهية.

وقبل تشغيل الفيديو يخبر "يوتيوب" المستخدم بأن المحتوى غير ملائم أو مسيء لبعض الجماهير؛ ليتمكن من اتخاذ قراره، سواء بالمتابعة ومشاهدة المقطع، أو عدم مشاهدته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. داعية قطري يثير الجدل بفيديو كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح!.. و"يوتيوب" يتدخل
سبق

كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح؟.. ليس هذا من قبيل المزاح أو التهكم، بل هو مقطع فيديو حقيقي لداعية قطري، أثار به جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر الداعية مقطعًا تطبيقيًّا، يشرح فيه كيفية ضرب الزوج زوجته بطريقة صحيحة!

ويظهر في الفيديو الداعية القطري عبدالعزيز الخزرجي، يرافقه طفل صغير، لا يتعدى عمره 12 سنة، للقيام بدور المرأة، وهو يشرح كيف للرجل أن يؤدب زوجته ويضربها بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن الأمر لا ينطبق سوى على النساء غير المطيعات، ولا يتعدى الضرب الخفيف للتأديب. موضحًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ضرب الوجه.

ويضيف "الخزرجي" بأن الرجال يضربون النساء؛ لأن بعضهن لديهن طباع مختلفة، فبعضهن تفضلن الرجل "الحمش" و"سي السيد" العنيف.

وانقسم المغردون والمعلقون على المقطع بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر؛ فبعضهم انتقد طريقة الداعية، معتبرًا ما قام به إهانة للمرأة، وتحريضًا على العنف ضدها. ورأى فريق آخر من المنتقدين إحضار الداعية طفلاً معه في الفيديو طريقة غير ملائمة، وتعديًا على حقوق الأطفال.

بينما احتج فريق المؤيدين بما جاء في سورة النساء من ضرب المرأة التي يخشى الرجل من نشوزها وعدم طاعتها له. فيما تهكم فريق الساخرين على طريقة الداعية وإثارته البلبلة في هذا التوقيت طمعًا في الشهرة ربما.

"يوتيوب" يتدخل

من ناحيته، قام "يوتيوب" بناء على طلبات المستخدمين بوقف بعض الميزات، مثل التعليقات والمشاركة والفيديوهات المقترحة. موضحًا أن هذا الفيديو يتضمن محتوى قد يكون غير ملائم أو مسيئًا لبعض الجماهير.

ويوقف "يوتيوب" عادة ميزات الفيديوهات التي تحض على الكراهية، أو تروج للعنف، أو تحض على الكراهية ضد أفراد أو مجموعات على أساس سمات معينة، ومنها المحتوى الديني أو العنصري الذي يثير الجدل، ولا يدعو بشكل مباشر إلى العنف، أو يهدف أساسًا إلى الحض على الكراهية.

وقبل تشغيل الفيديو يخبر "يوتيوب" المستخدم بأن المحتوى غير ملائم أو مسيء لبعض الجماهير؛ ليتمكن من اتخاذ قراره، سواء بالمتابعة ومشاهدة المقطع، أو عدم مشاهدته.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:35 AM

شاهد .. داعية قطري يثير الجدل بفيديو كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح!.. و"يوتيوب" يتدخل

أحدث انقسامًا بين صفوف المغردين بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
13,751

كيف تضرب زوجتك بشكل صحيح؟.. ليس هذا من قبيل المزاح أو التهكم، بل هو مقطع فيديو حقيقي لداعية قطري، أثار به جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ نشر الداعية مقطعًا تطبيقيًّا، يشرح فيه كيفية ضرب الزوج زوجته بطريقة صحيحة!

ويظهر في الفيديو الداعية القطري عبدالعزيز الخزرجي، يرافقه طفل صغير، لا يتعدى عمره 12 سنة، للقيام بدور المرأة، وهو يشرح كيف للرجل أن يؤدب زوجته ويضربها بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن الأمر لا ينطبق سوى على النساء غير المطيعات، ولا يتعدى الضرب الخفيف للتأديب. موضحًا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ضرب الوجه.

ويضيف "الخزرجي" بأن الرجال يضربون النساء؛ لأن بعضهن لديهن طباع مختلفة، فبعضهن تفضلن الرجل "الحمش" و"سي السيد" العنيف.

وانقسم المغردون والمعلقون على المقطع بين مؤيد ومعارض وآخر ساخر؛ فبعضهم انتقد طريقة الداعية، معتبرًا ما قام به إهانة للمرأة، وتحريضًا على العنف ضدها. ورأى فريق آخر من المنتقدين إحضار الداعية طفلاً معه في الفيديو طريقة غير ملائمة، وتعديًا على حقوق الأطفال.

بينما احتج فريق المؤيدين بما جاء في سورة النساء من ضرب المرأة التي يخشى الرجل من نشوزها وعدم طاعتها له. فيما تهكم فريق الساخرين على طريقة الداعية وإثارته البلبلة في هذا التوقيت طمعًا في الشهرة ربما.

"يوتيوب" يتدخل

من ناحيته، قام "يوتيوب" بناء على طلبات المستخدمين بوقف بعض الميزات، مثل التعليقات والمشاركة والفيديوهات المقترحة. موضحًا أن هذا الفيديو يتضمن محتوى قد يكون غير ملائم أو مسيئًا لبعض الجماهير.

ويوقف "يوتيوب" عادة ميزات الفيديوهات التي تحض على الكراهية، أو تروج للعنف، أو تحض على الكراهية ضد أفراد أو مجموعات على أساس سمات معينة، ومنها المحتوى الديني أو العنصري الذي يثير الجدل، ولا يدعو بشكل مباشر إلى العنف، أو يهدف أساسًا إلى الحض على الكراهية.

وقبل تشغيل الفيديو يخبر "يوتيوب" المستخدم بأن المحتوى غير ملائم أو مسيء لبعض الجماهير؛ ليتمكن من اتخاذ قراره، سواء بالمتابعة ومشاهدة المقطع، أو عدم مشاهدته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,207
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,469
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,177
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,099

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة