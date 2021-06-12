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الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين

أشادت بقرار قصر أداء المناسك للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.

وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين
سبق

رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.

وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:31 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
06:20 AM

الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين

أشادت بقرار قصر أداء المناسك للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.

وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.

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