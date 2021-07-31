النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في تجربته الثالثة.. الهلال يخسر بثلاثية أمام هيرتا برلين الألماني

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خاسراً تجربته الإعدادية الثالثة بنتيجة 2-3 أمام هيرتا برلين الألماني ضمن معسكره في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

أحرز الفريق الألماني هدف السبق مبكراً، وعادل المالي موسى ماريجا سريعاً للهلال بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية من تسديدة من خارج الصندوق، لكن هيرتا عاد للتقدم مرة ثانية بهدف عند الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال 1-2.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق الألماني من إضافة الهدف الثالث، وتمكن البديل الفرنسي " قوميز " من تقليص الفارق عند الدقيقة 78.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في تجربته الثالثة.. الهلال يخسر بثلاثية أمام هيرتا برلين الألماني
سبق

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خاسراً تجربته الإعدادية الثالثة بنتيجة 2-3 أمام هيرتا برلين الألماني ضمن معسكره في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

أحرز الفريق الألماني هدف السبق مبكراً، وعادل المالي موسى ماريجا سريعاً للهلال بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية من تسديدة من خارج الصندوق، لكن هيرتا عاد للتقدم مرة ثانية بهدف عند الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال 1-2.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق الألماني من إضافة الهدف الثالث، وتمكن البديل الفرنسي " قوميز " من تقليص الفارق عند الدقيقة 78.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
10:31 PM

في تجربته الثالثة.. الهلال يخسر بثلاثية أمام هيرتا برلين الألماني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
4,483

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خاسراً تجربته الإعدادية الثالثة بنتيجة 2-3 أمام هيرتا برلين الألماني ضمن معسكره في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

أحرز الفريق الألماني هدف السبق مبكراً، وعادل المالي موسى ماريجا سريعاً للهلال بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية من تسديدة من خارج الصندوق، لكن هيرتا عاد للتقدم مرة ثانية بهدف عند الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال 1-2.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق الألماني من إضافة الهدف الثالث، وتمكن البديل الفرنسي " قوميز " من تقليص الفارق عند الدقيقة 78.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,272
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,062

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة