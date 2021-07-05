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جوجل تحذّر: تطبيقاتٌ شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"

قالت إنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيرًا من ظهور تطبيقات شهيرة في نظام تشغيل "أندرويد" يمكنها أن تسرق كلمات مرور مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" على نظام تشغيل "أندرويد"، التي تنتهك بصورة خطيرة خصوصية المستخدمين، وتسرق كلمات مرور "فيسبوك".

وبلغ عدد مرات تنزيل تلك التطبيقات على أجهزة "أندرويد" أكثر من 5.8 ملايين مرة.

وتخدع تلك التطبيقات أنظمة أندرويد بتحميل أنظمة "جافا سكريبت"، لتحميل كلمات مرور فيسبوك بكل سهولة.

وتحصر جوجل حاليًا التطبيقات التي تحمل تلك البرمجيات الخبيثة، وتسعى لإزالتها بصورة نهائية عن متجرها الإلكتروني.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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جوجل تحذّر: تطبيقاتٌ شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"
سبق

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيرًا من ظهور تطبيقات شهيرة في نظام تشغيل "أندرويد" يمكنها أن تسرق كلمات مرور مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" على نظام تشغيل "أندرويد"، التي تنتهك بصورة خطيرة خصوصية المستخدمين، وتسرق كلمات مرور "فيسبوك".

وبلغ عدد مرات تنزيل تلك التطبيقات على أجهزة "أندرويد" أكثر من 5.8 ملايين مرة.

وتخدع تلك التطبيقات أنظمة أندرويد بتحميل أنظمة "جافا سكريبت"، لتحميل كلمات مرور فيسبوك بكل سهولة.

وتحصر جوجل حاليًا التطبيقات التي تحمل تلك البرمجيات الخبيثة، وتسعى لإزالتها بصورة نهائية عن متجرها الإلكتروني.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
11:15 AM

جوجل تحذّر: تطبيقاتٌ شهيرة في "أندرويد" تسرق كلمات مرور "فيسبوك"

قالت إنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيرًا من ظهور تطبيقات شهيرة في نظام تشغيل "أندرويد" يمكنها أن تسرق كلمات مرور مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "جوجل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها تسابق الوقت لسحب بعض التطبيقات من متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي" على نظام تشغيل "أندرويد"، التي تنتهك بصورة خطيرة خصوصية المستخدمين، وتسرق كلمات مرور "فيسبوك".

وبلغ عدد مرات تنزيل تلك التطبيقات على أجهزة "أندرويد" أكثر من 5.8 ملايين مرة.

وتخدع تلك التطبيقات أنظمة أندرويد بتحميل أنظمة "جافا سكريبت"، لتحميل كلمات مرور فيسبوك بكل سهولة.

وتحصر جوجل حاليًا التطبيقات التي تحمل تلك البرمجيات الخبيثة، وتسعى لإزالتها بصورة نهائية عن متجرها الإلكتروني.

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