"التجارة" تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق السعودية بتطبيق الأسعار المعلنة

التحقق من مطابقتها بالمضخات والشاشات الإلكترونية.. والفِرق الرقابية تباشر البلاغات

أعلنت وزارة التجارة تشديدها على متابعة التزام محطات الوقود في جميع مناطق السعودية بتطبيق الأسعار المعلنة، والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية، ومباشرة الفِرق الرقابية بلاغات المستهلكين. ويمكن الإبلاغ عبر 1900.

يُشار إلى أن شركة أرامكو أعلنت قبل قليل المراجعة الدورية لأسعار الوقود لشهر مايو الجاري.