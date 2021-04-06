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غدًا.. فتح بطاقة الترقية على ‎"نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"

من شاغلي الوظائف الإدارية.. ويستمر حتى 15 شوال

‏أوضحت المتحدث الرسمي باسم ‎وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على ‎نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،

وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. فتح بطاقة الترقية على ‎"نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"
سبق

‏أوضحت المتحدث الرسمي باسم ‎وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على ‎نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،

وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
04:32 PM

غدًا.. فتح بطاقة الترقية على ‎"نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"

من شاغلي الوظائف الإدارية.. ويستمر حتى 15 شوال

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منصور الشلاقي - الرياض
0
2,916

‏أوضحت المتحدث الرسمي باسم ‎وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على ‎نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،

وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".

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