غدًا.. فتح بطاقة الترقية على "نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"
من شاغلي الوظائف الإدارية.. ويستمر حتى 15 شوال
أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،
وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".
غدًا.. فتح بطاقة الترقية على "نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"
منصور الشلاقيسبق2021-04-06
أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،
وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
04:32 PM
غدًا.. فتح بطاقة الترقية على "نظام فارس" لمنسوبي "التعليم"
أوضحت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس لمنسوبي الوزارة من شاغلي الوظائف الإدارية؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ،
وقالت المتحدثة: "تدعو جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة".