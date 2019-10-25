النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

80 سيدة يخضعن لفحص سرطان الثدي المجاني بمكة المكرمة

نفذته جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية ضمن برنامج "ساعة لنفسك"

أقامت جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمكة المكرمة برنامج الوقاية من سرطان الثدي (ساعة لنفسك).

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع المكي ودعم السيدات والأسر المستفيدة من الجمعية من خلال الفحص المجاني، وتصحيح المعلومات الخاطئة عن أعراض ومحفزات المرض.

وشمل البرنامج التعريف بالمرض والوقاية منه وكيفية اكتشاف المرض، وتوضيح آلية الفحص المنزلي وخطواته.

وقد استهدف البرنامج التوعوي حوالي 80 سيدة من الأرامل والأيتام وسيدات المجتمع المكي، وتم خلاله توزيع هدايا وكوبونات ووجبات غذائية على الحاضرات.

يذكر أن تنفيذ البرنامج تم بالمشاركة مع إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة بمكة المكرمة والفريق التطوعي روح العطاء.

جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
80 سيدة يخضعن لفحص سرطان الثدي المجاني بمكة المكرمة
سبق

أقامت جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمكة المكرمة برنامج الوقاية من سرطان الثدي (ساعة لنفسك).

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع المكي ودعم السيدات والأسر المستفيدة من الجمعية من خلال الفحص المجاني، وتصحيح المعلومات الخاطئة عن أعراض ومحفزات المرض.

وشمل البرنامج التعريف بالمرض والوقاية منه وكيفية اكتشاف المرض، وتوضيح آلية الفحص المنزلي وخطواته.

وقد استهدف البرنامج التوعوي حوالي 80 سيدة من الأرامل والأيتام وسيدات المجتمع المكي، وتم خلاله توزيع هدايا وكوبونات ووجبات غذائية على الحاضرات.

يذكر أن تنفيذ البرنامج تم بالمشاركة مع إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة بمكة المكرمة والفريق التطوعي روح العطاء.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:06 PM

80 سيدة يخضعن لفحص سرطان الثدي المجاني بمكة المكرمة

نفذته جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية ضمن برنامج "ساعة لنفسك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
108

أقامت جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمكة المكرمة برنامج الوقاية من سرطان الثدي (ساعة لنفسك).

ويهدف البرنامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع المكي ودعم السيدات والأسر المستفيدة من الجمعية من خلال الفحص المجاني، وتصحيح المعلومات الخاطئة عن أعراض ومحفزات المرض.

وشمل البرنامج التعريف بالمرض والوقاية منه وكيفية اكتشاف المرض، وتوضيح آلية الفحص المنزلي وخطواته.

وقد استهدف البرنامج التوعوي حوالي 80 سيدة من الأرامل والأيتام وسيدات المجتمع المكي، وتم خلاله توزيع هدايا وكوبونات ووجبات غذائية على الحاضرات.

يذكر أن تنفيذ البرنامج تم بالمشاركة مع إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة التابعة لمديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة بمكة المكرمة والفريق التطوعي روح العطاء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,083
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,016

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة