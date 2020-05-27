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شاهد.. دوريات شرطة العاصمة المقدسة تتابع مخالفات منع التجول بمكة

"سبق" توثق نشاط دوريات متحركة في الشوارع ومحالّ البيع

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من إجراءات ضبط مخالفات منع التجول الكلى، والمعمول بها هذه الأيام، في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"سبق" وثقت جانبًا من قيام دوريات شرطة العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول من خلال مركبات أمنية متحركة باشرت أكبر محل وجبات سريعة بمخطط الشرائع، والذي يشهد كثافة مركبات يتجاوز عددها في بعض الأحيان قرابة 100 مركبة في المسار.

بدورهم طلب رجال الأمن بالمرور من سائقي المركبات إبراز تصريح يخول قائد المركبة من التجول في أوقات المنع، وتحرير مخالفة منع تجول لمن يتم ضبطه وهو لا يملك تصريح تجول.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. دوريات شرطة العاصمة المقدسة تتابع مخالفات منع التجول بمكة
سبق

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من إجراءات ضبط مخالفات منع التجول الكلى، والمعمول بها هذه الأيام، في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"سبق" وثقت جانبًا من قيام دوريات شرطة العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول من خلال مركبات أمنية متحركة باشرت أكبر محل وجبات سريعة بمخطط الشرائع، والذي يشهد كثافة مركبات يتجاوز عددها في بعض الأحيان قرابة 100 مركبة في المسار.

بدورهم طلب رجال الأمن بالمرور من سائقي المركبات إبراز تصريح يخول قائد المركبة من التجول في أوقات المنع، وتحرير مخالفة منع تجول لمن يتم ضبطه وهو لا يملك تصريح تجول.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
04:53 PM

شاهد.. دوريات شرطة العاصمة المقدسة تتابع مخالفات منع التجول بمكة

"سبق" توثق نشاط دوريات متحركة في الشوارع ومحالّ البيع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,923

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من إجراءات ضبط مخالفات منع التجول الكلى، والمعمول بها هذه الأيام، في ظل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"سبق" وثقت جانبًا من قيام دوريات شرطة العاصمة المقدسة بتطبيق قرار منع التجول من خلال مركبات أمنية متحركة باشرت أكبر محل وجبات سريعة بمخطط الشرائع، والذي يشهد كثافة مركبات يتجاوز عددها في بعض الأحيان قرابة 100 مركبة في المسار.

بدورهم طلب رجال الأمن بالمرور من سائقي المركبات إبراز تصريح يخول قائد المركبة من التجول في أوقات المنع، وتحرير مخالفة منع تجول لمن يتم ضبطه وهو لا يملك تصريح تجول.

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