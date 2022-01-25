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انقلابيو بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة.. وأمريكا تطالبهم بالإفراج عن الرئيس فوراً

حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد

أعلن عسكريون متمردون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، استيلاءهم على السلطة بعد اعتقال الرئيس روك كابوري.

وذكر العسكريون في بيان نقلته "رويترز" أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وأضافوا أن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة.

من جهتهم، أفادت مصادر أمنية وسياسية بأن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري استقال من منصبه.

في موازاة ذلك، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج فوراً عن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري المحتجز منذ أمس في ثكنة عسكرية بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انقلابيو بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة.. وأمريكا تطالبهم بالإفراج عن الرئيس فوراً
سبق

أعلن عسكريون متمردون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، استيلاءهم على السلطة بعد اعتقال الرئيس روك كابوري.

وذكر العسكريون في بيان نقلته "رويترز" أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وأضافوا أن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة.

من جهتهم، أفادت مصادر أمنية وسياسية بأن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري استقال من منصبه.

في موازاة ذلك، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج فوراً عن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري المحتجز منذ أمس في ثكنة عسكرية بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
09:45 PM

انقلابيو بوركينا فاسو يعلنون الاستيلاء على السلطة.. وأمريكا تطالبهم بالإفراج عن الرئيس فوراً

حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عسكريون متمردون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، اليوم (الاثنين)، استيلاءهم على السلطة بعد اعتقال الرئيس روك كابوري.

وذكر العسكريون في بيان نقلته "رويترز" أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وأضافوا أن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري في غضون فترة زمنية معقولة.

من جهتهم، أفادت مصادر أمنية وسياسية بأن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري استقال من منصبه.

في موازاة ذلك، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج فوراً عن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري المحتجز منذ أمس في ثكنة عسكرية بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.

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