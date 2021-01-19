النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن

في ظل مراسم تنصيب مختلفة تمامًا

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم أثناء توديعه ولايته ديلاوير استعدادًا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء ذلك أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن تمهيدًا لتسلُّم السلطة في البيت الأبيض.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرًا قال: "أنا فخور بكوني رئيسكم"، مشيرًا إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًّا في خطابه إلا أنه لم يستطع التحكم في دموعه.

وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تمرُّ بمرحلة صعبة، ألهمته للعودة إلى الخدمة العامة.

ويستعد بايدن لحلف اليمين الدستورية غدًا خلال مراسم تنصيبه في واشنطن؛ ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراسم التنصيب تختلف تمامًا عن كل مراسم التنصيب السابقة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها بلاده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن
سبق

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم أثناء توديعه ولايته ديلاوير استعدادًا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء ذلك أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن تمهيدًا لتسلُّم السلطة في البيت الأبيض.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرًا قال: "أنا فخور بكوني رئيسكم"، مشيرًا إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًّا في خطابه إلا أنه لم يستطع التحكم في دموعه.

وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تمرُّ بمرحلة صعبة، ألهمته للعودة إلى الخدمة العامة.

ويستعد بايدن لحلف اليمين الدستورية غدًا خلال مراسم تنصيبه في واشنطن؛ ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراسم التنصيب تختلف تمامًا عن كل مراسم التنصيب السابقة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها بلاده.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:16 PM

"بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن

في ظل مراسم تنصيب مختلفة تمامًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
77

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم أثناء توديعه ولايته ديلاوير استعدادًا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء ذلك أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن تمهيدًا لتسلُّم السلطة في البيت الأبيض.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرًا قال: "أنا فخور بكوني رئيسكم"، مشيرًا إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًّا في خطابه إلا أنه لم يستطع التحكم في دموعه.

وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تمرُّ بمرحلة صعبة، ألهمته للعودة إلى الخدمة العامة.

ويستعد بايدن لحلف اليمين الدستورية غدًا خلال مراسم تنصيبه في واشنطن؛ ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراسم التنصيب تختلف تمامًا عن كل مراسم التنصيب السابقة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها بلاده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,463
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,087
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة