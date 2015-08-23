النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبيسز".. تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها

يتوقع أن تُصدر بيانًا توضيحيًّا حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة العملية

طرح تطبيق التدوين المصغر الأشهر، مجموعة من الأدوات الجديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها المعروفة باسم "سبيسز".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تويتر أضاف المزيد من الخيارات، بما في ذلك إعادة تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "سبيسز"، ووضع قواعد محددة للمشاركين في الدردشة الحية.

وأضاف تويتر 4 خيارات جديدة إلى خدمة "سبيسز"، والمفترض أن تمنح المضيف المزيد من الحكم في غرفة الدردشة الحية.

ورغم أن تلك القواعد الجديدة غير واضحة بصورة كبيرة؛ لكن يُتوقع أن تصدر "تويتر" بيانًا توضيحيًّا لمستخدمها حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة عملية الدردشة الحية، مثل إمكانية حظر بعض الأشخاص عن المشاركة أو قصْر المشاركة على عدد محدود من الناس، وما إلى ذلك من أمور.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"سبيسز".. تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها
سبق

طرح تطبيق التدوين المصغر الأشهر، مجموعة من الأدوات الجديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها المعروفة باسم "سبيسز".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تويتر أضاف المزيد من الخيارات، بما في ذلك إعادة تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "سبيسز"، ووضع قواعد محددة للمشاركين في الدردشة الحية.

وأضاف تويتر 4 خيارات جديدة إلى خدمة "سبيسز"، والمفترض أن تمنح المضيف المزيد من الحكم في غرفة الدردشة الحية.

ورغم أن تلك القواعد الجديدة غير واضحة بصورة كبيرة؛ لكن يُتوقع أن تصدر "تويتر" بيانًا توضيحيًّا لمستخدمها حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة عملية الدردشة الحية، مثل إمكانية حظر بعض الأشخاص عن المشاركة أو قصْر المشاركة على عدد محدود من الناس، وما إلى ذلك من أمور.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:48 AM

"سبيسز".. تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها

يتوقع أن تُصدر بيانًا توضيحيًّا حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة العملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
75

طرح تطبيق التدوين المصغر الأشهر، مجموعة من الأدوات الجديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها المعروفة باسم "سبيسز".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تويتر أضاف المزيد من الخيارات، بما في ذلك إعادة تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "سبيسز"، ووضع قواعد محددة للمشاركين في الدردشة الحية.

وأضاف تويتر 4 خيارات جديدة إلى خدمة "سبيسز"، والمفترض أن تمنح المضيف المزيد من الحكم في غرفة الدردشة الحية.

ورغم أن تلك القواعد الجديدة غير واضحة بصورة كبيرة؛ لكن يُتوقع أن تصدر "تويتر" بيانًا توضيحيًّا لمستخدمها حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة عملية الدردشة الحية، مثل إمكانية حظر بعض الأشخاص عن المشاركة أو قصْر المشاركة على عدد محدود من الناس، وما إلى ذلك من أمور.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,990
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,431
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,691
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة