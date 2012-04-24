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غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني

دعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات والتعليمات

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة غبار جازان المدينة؛ فيما شهدت المحافظات الشرقية أمطارًا غيرة مصحوبة برياح.

من جانبه حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

جازان غبار جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني
سبق

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة غبار جازان المدينة؛ فيما شهدت المحافظات الشرقية أمطارًا غيرة مصحوبة برياح.

من جانبه حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
08:26 PM
اخر تعديل
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:35 PM

غبار وأمطار..أجواء متقلبة تشهدها جازان وسط تحذيرات المدني

دعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات والتعليمات

A A A
فهد كاملي - جازان
0
523

تشهد حاليًا منطقة جازان أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة غبار جازان المدينة؛ فيما شهدت المحافظات الشرقية أمطارًا غيرة مصحوبة برياح.

من جانبه حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.

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