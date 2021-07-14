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سقطة فادحة بمستشفى أمريكي.. زراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ

توقيف مسعفيْن وإحالتهما إلى إجازة إدارية.. والمستشفى: اعتذرنا للمرضى

ربما يكون مسلسل الأخطاء الطبية، أمرًا متعارفًا عليه خلال السنوات الأخيرة في كل دول العالم؛ لكن الخطأ الأخير يُعتبر فادحًا بكل معنى الكلمة؛ حيث اعترف أطباء بأحد المستشفيات الأمريكية بزراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مستشفيات جامعة كليفلاند الأمريكية: إن الخطأ الفادح، حدث في 2 يوليو الحالي؛ لكن بأعجوبة كان المريض الذي حصل على الكلى، مطابقًا للعضو ومن المتوقع تعافيه.

وأكد مسؤولو المستشفى، أن جراحة المريض الآخر أُجّلت الآن بسبب هذا الخطأ الفادح.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لكي تكون عملية زرع الكلى آمنة وناجحة؛ يجب أن يتطابق المريض والمتبرع بناءً على عوامل تشمل فصيلة الدم.

وفي حالة عدم تطابق فصيلة الدم بين المتبرع والمتلقي، يتم رفض العضو ويتسبب ذلك بمضاعفات خطيرة.

ونتيجة لهذا الخطأ، تم توقيف مسعفيْن (لم يعلن المسؤولون عن أسمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئة) وإحالتهما لإجازة إدارية.

ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، أجرى المستشفى 95 عملية زرع كلى حتى الآن هذا العام، مع 194 عملية زرع كلى في عام 2020، و2761 عملية زرع كلى بشكل عام منذ عام 1988.

وأقرت مستشفيات جامعة كليفلاند بالخطأ الجسيم، في بيانٍ صدر مساء الاثنين الماضي، جاء فيه: "قدّمنا خالص اعتذارنا لهؤلاء المرضى وعائلاتهم".

وأضاف: "سيتم مراجعة هذا الوضع بعناية لفهم سبب الخطأ، ولضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

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سقطة فادحة بمستشفى أمريكي.. زراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ
سبق

ربما يكون مسلسل الأخطاء الطبية، أمرًا متعارفًا عليه خلال السنوات الأخيرة في كل دول العالم؛ لكن الخطأ الأخير يُعتبر فادحًا بكل معنى الكلمة؛ حيث اعترف أطباء بأحد المستشفيات الأمريكية بزراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مستشفيات جامعة كليفلاند الأمريكية: إن الخطأ الفادح، حدث في 2 يوليو الحالي؛ لكن بأعجوبة كان المريض الذي حصل على الكلى، مطابقًا للعضو ومن المتوقع تعافيه.

وأكد مسؤولو المستشفى، أن جراحة المريض الآخر أُجّلت الآن بسبب هذا الخطأ الفادح.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لكي تكون عملية زرع الكلى آمنة وناجحة؛ يجب أن يتطابق المريض والمتبرع بناءً على عوامل تشمل فصيلة الدم.

وفي حالة عدم تطابق فصيلة الدم بين المتبرع والمتلقي، يتم رفض العضو ويتسبب ذلك بمضاعفات خطيرة.

ونتيجة لهذا الخطأ، تم توقيف مسعفيْن (لم يعلن المسؤولون عن أسمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئة) وإحالتهما لإجازة إدارية.

ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، أجرى المستشفى 95 عملية زرع كلى حتى الآن هذا العام، مع 194 عملية زرع كلى في عام 2020، و2761 عملية زرع كلى بشكل عام منذ عام 1988.

وأقرت مستشفيات جامعة كليفلاند بالخطأ الجسيم، في بيانٍ صدر مساء الاثنين الماضي، جاء فيه: "قدّمنا خالص اعتذارنا لهؤلاء المرضى وعائلاتهم".

وأضاف: "سيتم مراجعة هذا الوضع بعناية لفهم سبب الخطأ، ولضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:14 PM

سقطة فادحة بمستشفى أمريكي.. زراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ

توقيف مسعفيْن وإحالتهما إلى إجازة إدارية.. والمستشفى: اعتذرنا للمرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ربما يكون مسلسل الأخطاء الطبية، أمرًا متعارفًا عليه خلال السنوات الأخيرة في كل دول العالم؛ لكن الخطأ الأخير يُعتبر فادحًا بكل معنى الكلمة؛ حيث اعترف أطباء بأحد المستشفيات الأمريكية بزراعة كلى من متبرع في المريض الخطأ، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مستشفيات جامعة كليفلاند الأمريكية: إن الخطأ الفادح، حدث في 2 يوليو الحالي؛ لكن بأعجوبة كان المريض الذي حصل على الكلى، مطابقًا للعضو ومن المتوقع تعافيه.

وأكد مسؤولو المستشفى، أن جراحة المريض الآخر أُجّلت الآن بسبب هذا الخطأ الفادح.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: لكي تكون عملية زرع الكلى آمنة وناجحة؛ يجب أن يتطابق المريض والمتبرع بناءً على عوامل تشمل فصيلة الدم.

وفي حالة عدم تطابق فصيلة الدم بين المتبرع والمتلقي، يتم رفض العضو ويتسبب ذلك بمضاعفات خطيرة.

ونتيجة لهذا الخطأ، تم توقيف مسعفيْن (لم يعلن المسؤولون عن أسمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئة) وإحالتهما لإجازة إدارية.

ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، أجرى المستشفى 95 عملية زرع كلى حتى الآن هذا العام، مع 194 عملية زرع كلى في عام 2020، و2761 عملية زرع كلى بشكل عام منذ عام 1988.

وأقرت مستشفيات جامعة كليفلاند بالخطأ الجسيم، في بيانٍ صدر مساء الاثنين الماضي، جاء فيه: "قدّمنا خالص اعتذارنا لهؤلاء المرضى وعائلاتهم".

وأضاف: "سيتم مراجعة هذا الوضع بعناية لفهم سبب الخطأ، ولضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث مرة أخرى".

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