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قفزة غير مسبوقة .. "كورونا" يودي بحياة 39 أردنيًا في يوم واحد

إصابة 2337 شخصًا جديدًا

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة بمقدار 39 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2337 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 53087.

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قفزة غير مسبوقة .. "كورونا" يودي بحياة 39 أردنيًا في يوم واحد
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة بمقدار 39 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2337 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 53087.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:12 PM

قفزة غير مسبوقة .. "كورونا" يودي بحياة 39 أردنيًا في يوم واحد

إصابة 2337 شخصًا جديدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بارتفاع عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة بمقدار 39 خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قفزة يومية غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 2337 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 53087.

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