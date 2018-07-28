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بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم

عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاب

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

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بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم
سبق

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
11:03 AM

بلاغات العنف الأسري تتفاعل مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش: نحن لخدمتكم

عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها حيث فُوجئت بدخول شاب

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
5,541

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري مع مناشدة فتاة تعرَّضت للتحرُّش عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، وقال في ردّه على مناشدتها وإنقاذها من التحرُّش الذي تعرَّضت له: "أختي الكريمة: نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

وكانت الفتاة قد أطلقت مناشدة عبر حسابها في منصة التواصل "تويتر"، وأرفقت فيديو للجهة ذات العلاقة؛ لإنقاذها مما تعرَّضت له من تحرُّش عند دخولها أحد المرافق التابعة لأحد المجمعات في أبها، حيث فوجئت بدخول شاب معها في مكان مخصّص للنساء.

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