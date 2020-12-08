النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد

حضرها 300  طالب وعقدت بعنوان "استخدام المتصفح الآمن"

قامت وحدة التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالافلاج بعمل ورشة تدريبية لأبنائها الطلاب بعنوان: "استخدام المتصفح الآمن Respondus LockDown Browser للطلاب" وذلك استعدادًا للاختبارات النهائية والتي ستُقام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التي حضرها 300 طالب من طلاب كليات الجامعة وقدمها الدكتور عابد الغولي إلى تعريف المتصفح الآمن وأهميته في إجراء الاختبارات عن بعد. وكذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل المتصفح الآمن، وطريقة تثبيت المتصفح الآمن، ثم تم بعد ذلك الإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد
سبق

قامت وحدة التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالافلاج بعمل ورشة تدريبية لأبنائها الطلاب بعنوان: "استخدام المتصفح الآمن Respondus LockDown Browser للطلاب" وذلك استعدادًا للاختبارات النهائية والتي ستُقام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التي حضرها 300 طالب من طلاب كليات الجامعة وقدمها الدكتور عابد الغولي إلى تعريف المتصفح الآمن وأهميته في إجراء الاختبارات عن بعد. وكذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل المتصفح الآمن، وطريقة تثبيت المتصفح الآمن، ثم تم بعد ذلك الإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:07 PM

كليات الأفلاج تنظم ورشة عمل لتأهيل طلابها للاختبارات عن بعد

حضرها 300  طالب وعقدت بعنوان "استخدام المتصفح الآمن"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
252

قامت وحدة التعليم الإلكتروني في كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالافلاج بعمل ورشة تدريبية لأبنائها الطلاب بعنوان: "استخدام المتصفح الآمن Respondus LockDown Browser للطلاب" وذلك استعدادًا للاختبارات النهائية والتي ستُقام عن بعد في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التي حضرها 300 طالب من طلاب كليات الجامعة وقدمها الدكتور عابد الغولي إلى تعريف المتصفح الآمن وأهميته في إجراء الاختبارات عن بعد. وكذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل المتصفح الآمن، وطريقة تثبيت المتصفح الآمن، ثم تم بعد ذلك الإجابة عن أسئلة الطلاب واستفساراتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,892

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة