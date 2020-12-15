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"صحة بيشة" تختتم دورة "قافلة لغة الإشارة"

اختتمت صحة بيشة، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، دورة "قافلة لغة الإشارة"، وذلك بمركز التدريب، والتي استمرت لمدة 3 أيام، استفاد منها 22 ممارسًا صحيًا، برعاية مدير الشؤون الصحية في بيشة، فالح بن ناصر الشهراني.

وتهدف الدورة التدريبية لتنمية المهارات الأساسية في لغة الإشارة للممارسين الصحيين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وقدمت في آخر يوم محاضرة عن الآثار النفسية للإعاقات السمعية.

وتأتي هذه المبادرة عن طريق الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة والتي يرأسها وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وشركة الهنوف والتي يرأسها الدكتور محمد المهيزع.

وتحرص صحة بيشة على تقديم الدورات التدريبية لتدريب التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك لضمان تقديم خدمات صحية لهم دون أي عوائق.

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"صحة بيشة" تختتم دورة "قافلة لغة الإشارة"
سبق

اختتمت صحة بيشة، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، دورة "قافلة لغة الإشارة"، وذلك بمركز التدريب، والتي استمرت لمدة 3 أيام، استفاد منها 22 ممارسًا صحيًا، برعاية مدير الشؤون الصحية في بيشة، فالح بن ناصر الشهراني.

وتهدف الدورة التدريبية لتنمية المهارات الأساسية في لغة الإشارة للممارسين الصحيين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وقدمت في آخر يوم محاضرة عن الآثار النفسية للإعاقات السمعية.

وتأتي هذه المبادرة عن طريق الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة والتي يرأسها وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وشركة الهنوف والتي يرأسها الدكتور محمد المهيزع.

وتحرص صحة بيشة على تقديم الدورات التدريبية لتدريب التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك لضمان تقديم خدمات صحية لهم دون أي عوائق.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:30 PM

"صحة بيشة" تختتم دورة "قافلة لغة الإشارة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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اختتمت صحة بيشة، ممثلة بإدارة التأهيل الطبي، دورة "قافلة لغة الإشارة"، وذلك بمركز التدريب، والتي استمرت لمدة 3 أيام، استفاد منها 22 ممارسًا صحيًا، برعاية مدير الشؤون الصحية في بيشة، فالح بن ناصر الشهراني.

وتهدف الدورة التدريبية لتنمية المهارات الأساسية في لغة الإشارة للممارسين الصحيين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وقدمت في آخر يوم محاضرة عن الآثار النفسية للإعاقات السمعية.

وتأتي هذه المبادرة عن طريق الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة والتي يرأسها وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، وشركة الهنوف والتي يرأسها الدكتور محمد المهيزع.

وتحرص صحة بيشة على تقديم الدورات التدريبية لتدريب التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك لضمان تقديم خدمات صحية لهم دون أي عوائق.

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