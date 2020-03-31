النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

"تعليم الرياض" يضع مرافق "بيت الطالب" و12 مبنى تحت تصرف "الصحة"

في إطار التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تعزيز مشاركتها في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال إتاحة عدد من المباني والمرافق التعليمية المجهّزة التابعة لها ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ للاستفادة منها في تعزيز خدماتها الصحية لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي، أن ذلك يأتي إنفاذًا للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، في تعزيز العمل التكاملي لقطاعات الدولة لمكافحة فايروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 12 مبنى تعليميًا جديدًا بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات، كما تم تسليم مبنى بيت الطالب بعد تجهيزه وتهيئته ووضع تلك المباني والمرافق تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، وذلك إسهامًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا.

وأكد "الوهيبي" أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، في دعم ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة العالمية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الرياض" يضع مرافق "بيت الطالب" و12 مبنى تحت تصرف "الصحة"
سبق

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تعزيز مشاركتها في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال إتاحة عدد من المباني والمرافق التعليمية المجهّزة التابعة لها ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ للاستفادة منها في تعزيز خدماتها الصحية لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي، أن ذلك يأتي إنفاذًا للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، في تعزيز العمل التكاملي لقطاعات الدولة لمكافحة فايروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 12 مبنى تعليميًا جديدًا بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات، كما تم تسليم مبنى بيت الطالب بعد تجهيزه وتهيئته ووضع تلك المباني والمرافق تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، وذلك إسهامًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا.

وأكد "الوهيبي" أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، في دعم ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة العالمية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:23 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:41 PM

"تعليم الرياض" يضع مرافق "بيت الطالب" و12 مبنى تحت تصرف "الصحة"

في إطار التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
409

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تعزيز مشاركتها في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال إتاحة عدد من المباني والمرافق التعليمية المجهّزة التابعة لها ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ للاستفادة منها في تعزيز خدماتها الصحية لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي، أن ذلك يأتي إنفاذًا للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، في تعزيز العمل التكاملي لقطاعات الدولة لمكافحة فايروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 12 مبنى تعليميًا جديدًا بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات، كما تم تسليم مبنى بيت الطالب بعد تجهيزه وتهيئته ووضع تلك المباني والمرافق تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، وذلك إسهامًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا.

وأكد "الوهيبي" أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، في دعم ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة العالمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,595
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,358
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة