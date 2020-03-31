"تعليم الرياض" يضع مرافق "بيت الطالب" و12 مبنى تحت تصرف "الصحة"

في إطار التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تعزيز مشاركتها في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال إتاحة عدد من المباني والمرافق التعليمية المجهّزة التابعة لها ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض؛ للاستفادة منها في تعزيز خدماتها الصحية لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ناصر بن حمد الوهيبي، أن ذلك يأتي إنفاذًا للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة توجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد آل شيخ، في تعزيز العمل التكاملي لقطاعات الدولة لمكافحة فايروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى تسليم 12 مبنى تعليميًا جديدًا بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات، كما تم تسليم مبنى بيت الطالب بعد تجهيزه وتهيئته ووضع تلك المباني والمرافق تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، وذلك إسهامًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا.

وأكد "الوهيبي" أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه، في دعم ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة العالمية.