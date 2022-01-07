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بالرقبة والوجه والأذنين.. الكشف عن أعراض سرطانية يمكن علاجها بسهولة

تظهر بشكل نتوءات أو بقع حمراء على الجلد وتكون مصحوبة أحيانًا بالحكة

أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقل موقع "Express" عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعًا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبًا ما تكون داكنة أو بنية اللون، وهذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانًا بالحكة، بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: "يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة".

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعد من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرًا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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بالرقبة والوجه والأذنين.. الكشف عن أعراض سرطانية يمكن علاجها بسهولة
سبق

أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقل موقع "Express" عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعًا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبًا ما تكون داكنة أو بنية اللون، وهذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانًا بالحكة، بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: "يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة".

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعد من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرًا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:11 AM

بالرقبة والوجه والأذنين.. الكشف عن أعراض سرطانية يمكن علاجها بسهولة

تظهر بشكل نتوءات أو بقع حمراء على الجلد وتكون مصحوبة أحيانًا بالحكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,061

أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، نقل موقع "Express" عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعًا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبًا ما تكون داكنة أو بنية اللون، وهذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانًا بالحكة، بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: "يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة".

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعد من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرًا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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