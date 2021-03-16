بثنائية قاتلة.. الفتح يقصي الاتحاد من بطولة كأس الملك

في مباراة البطاقات الحمراء

أكمل فريق الفتح عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة في ختام مباريات دور ربع نهائي المسابقة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب واختفاء الهجمات الخطيرة على المرميين.

ونجح فريق الفتح في تضييق المساحات على مفاتيح لعب فريق الاتحاد رومارينهو ور ألكسندر بريجوفيتش وعبد الرحمن العبود الذي غادر أرضية الملعب عند الدقيقة (27) متأثراً بالإصابة ليعوضه فهد المولد.

وكانت أبرز هجمات هذا الشوط كانت من نصيب الفتح عند الدقيقة 35 حينما صوب المحترف المغربي مراد باتنا كرة من على مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس غروهي لتصل إلى المهاجم الجزائري هلال سوداني الذي لعبها برأسه ناحية المرمى ليعود الحارس البرازيلي مجدداً لإنقاذ فريقه.

ظهر الفتح بصورة أفضل في بداية الشوط الثاني وكان الأكثر وصولاً لمناطق نظيره الاتحاد وسنحت له بعض الفرص أبرزها حينما قاد مراد باتنا الكرة من منتصف الملعب قبل أن يمرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى زميله هلال سوداني وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة لتمر بجوار القائم إلى خارج الشباك (50).

بعدها وجد مدرب فريق الاتحاد البرازيلي كاريلي نفسه مضطراً إلى إجراء تبديل اضطراري ثاني وهذه المرة على خط دفاعه بعد إصابة مهند الشنقيطي ليحل عوضاً عنه حمد آل منصور، ثم اكتملت المعاناة وأكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين في الربع ساعة الأخيرة من الوقت الأصلي بعد طرد المدافع سعود عبد الحميد لحصوله على إنذار ثان.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أشهر الحكم ماجد الشمراني البطاقة الحمراء على لاعب الفتح الجزائري سفيان بن دبكة.

الأشواط الإضافية

في الشوط الإضافي الأول لاحت فرصة أمام أصحاب الضيافة للتقدم حين انطلق حمد آل منصور من الجهة اليسرى للعمق وتوغل داخل الجزاء ليعكس كرة مثالية أمام المرمى الخالي فشل هارون كمار في الوصول إليه لتضيع فرصة هدف محقق على الاتحاد (95).

وفي الشوط الثاني استهل النجم المغربي مراد باتنا الأحداث بتسجيله هدف الأسبقية للفتح بعد مجهود فردي مميز بتصويبة ذكية من بين الدفاع استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد (113).

وقبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني أطلق محمد مجرشي رصاصة الرحمة في شباك الاتحاد بعد أن كسر مصيدة التسلل راوغ على إثرها الحارس وسدد كرة داخل الشباك.



ورفض المدافع المصري أحمد حجازي إلا أن يضع بصمته في المباراة حينما نجح في تقليص النتيجة عند الدقيقة الأخيرة مستغلاً سوء تفاهم بين مدافعي الفتح والحارس ليتابع عرضية حمد آل منصور برأسه في الشباك لكن هذا الهدف لم يكن كافياً للعودة للمباراة لتنتهي النتيجة بفوز الفتح.

وسيلاقي الفتح في دور نصف نهائي البطولة نظيره التعاون.



