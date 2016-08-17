بيان عن اختفاء الطفل بمستشفى ببريدة: لم يكن بالحضانة والشفرة الوردية فُعلت فوراً

"صحة القصيم": اختفى أثناء الزيارة وكان مع ذويه واتخذنا التدابير مع الجهات الأمنية

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أن الجهات الأمنية تحقّق في اختفاء طفل حديث الولادة، أمس الجمعة، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة.

وبيّنت "صحة القصيم"، في بيان صحفي أصدرته، أن الطفل اختفى في أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، وعلى الفور تمّ تفعيل بروتوكول الشفرة الوردية، الذي يشير إلى اختفاء طفل بالمستشفى، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالشؤون الصحية، وشرطة المنطقة؛ التي تباشر التحقيق في القضية.

وأكّدت مديرية صحة القصيم، أن المستشفى اتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية في مثل هذه الحالات، ومتابعة ذلك مع المعنيين بالجهات الأمنية.