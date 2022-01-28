شاهد.. أهالي "شمنصير الكامل" يودعون رئيس مركزهم لترقيته ويقابلهم برسالة

أبدوا شكرهم وتقديرهم لجهوده خلال فترة عمله بالمركز الممتدة لقرابة 18عاماً

ودع أهالي مركز شمنصير بمحافظة الكامل، في احتفالية مبسطة، رئيس المركز عبدالعالي بن مستور الحربي، بعد قرار ترقيته ونقله إلى مركز الغريف بمحافظة الكامل.

وقدم الأهالي شكرهم وتقديرهم لـ"الحربي"، على جهوده خلال فترة عمله بالمركز والممتدة لقرابة 18 عامًا.

من جهته، وجه "الحربي" رسالة لأهالي المركز، قدم فيها شكره وتقديره على جهودهم وتعاونهم خلال الفترة الماضية.