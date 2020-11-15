النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تودع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن

بإجمالي دعم بلغ أكثر من 550 مليون ريال ضمن برنامج الإعانات الزراعية

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طناً من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة "زراعي".

وبينت الوزارة أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، موضحة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 550 مليون ريال، حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة وفق رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تودع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن
سبق

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طناً من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة "زراعي".

وبينت الوزارة أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، موضحة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 550 مليون ريال، حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة وفق رؤية 2030.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
07:57 PM

"البيئة" تودع أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مشاريع تربية الدواجن

بإجمالي دعم بلغ أكثر من 550 مليون ريال ضمن برنامج الإعانات الزراعية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
200

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 57 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة العاشرة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم شمل أكثر من مليون كرتون من بيض المائدة و54 طناً من منتجات الدجاج اللاحم، كما شمل الدعم أكثر من 8 ملايين من صيصان اللاحم والأمهات وصوص البياض إضافة إلى طيور السمان، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن استوفى المستفيدون بياناتهم وتم حصرها ومراجعتها جيدًا من قبل مسؤولي الوزارة عبر منصة "زراعي".

وبينت الوزارة أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له، موضحة أن إجمالي مبالغ الدعم المقدمة لقطاع الدواجن بلغ حتى الآن أكثر من 550 مليون ريال، حيث ستسهم هذه المبالغ في دعم المنتج المحلي، بما يحقق الأمن الغذائي عبر تطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة وفق رؤية 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,819
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,049
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,361
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,284

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة