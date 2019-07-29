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دارة الملك عبدالعزيز تنقل التاريخ عبر "التيك توك"

بهدف إشراك كل الفئات العمرية في أخبارها وأعمالها

أضافت دارة الملك عبدالعزيز إلى منصاتها الإعلامية الرقمية, منصة الـ"Tik Tok" بهدف إشراك كل فئات المجتمع العمرية في أخبارها وأعمالها وموادها التوثيقية وجذب المزيد من المتلقين إلى رسالتها الإعلامية الوطنية التي تتسم بالموثوقية العلمية والدقة والتنويع المعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.

جاء ذلك بعد إنشاء إدارة الإعلام الرقمي الجديد في الدارة لينضم الحساب الجديد مع أربعة حسابات رقمية أخرى في الدارة وهي: تويتر، والفيسبوك، واليوتيوب، والانستقرام، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، لتؤدي جميعها رسالة إعلامية متكاملة بعد تطويع المادة التاريخية لكل وسيلة.
واستثمرت دارة الملك عبدالعزيز مرونة المعلومة التاريخية وعناصر الجذب والتشويق فيها لدعم الإعلام التاريخي الرقمي بمنتجات إلكترونية تتماهى مع التحول الحكومي ثم مع ركائز رؤية 2030، ورفع مستويات المحتوى العربي، فضلاً عن تعزيز دور الإعلام والتواصل الفعال مع الجمهور بمختلف فئاته واهتماماته، ويمكن متابعة حساب الدارة الجديد من خلال: https://vm.tiktok.com/ZSJxYvMDF/ .

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دارة الملك عبدالعزيز تنقل التاريخ عبر "التيك توك"
سبق

أضافت دارة الملك عبدالعزيز إلى منصاتها الإعلامية الرقمية, منصة الـ"Tik Tok" بهدف إشراك كل فئات المجتمع العمرية في أخبارها وأعمالها وموادها التوثيقية وجذب المزيد من المتلقين إلى رسالتها الإعلامية الوطنية التي تتسم بالموثوقية العلمية والدقة والتنويع المعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.

جاء ذلك بعد إنشاء إدارة الإعلام الرقمي الجديد في الدارة لينضم الحساب الجديد مع أربعة حسابات رقمية أخرى في الدارة وهي: تويتر، والفيسبوك، واليوتيوب، والانستقرام، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، لتؤدي جميعها رسالة إعلامية متكاملة بعد تطويع المادة التاريخية لكل وسيلة.
واستثمرت دارة الملك عبدالعزيز مرونة المعلومة التاريخية وعناصر الجذب والتشويق فيها لدعم الإعلام التاريخي الرقمي بمنتجات إلكترونية تتماهى مع التحول الحكومي ثم مع ركائز رؤية 2030، ورفع مستويات المحتوى العربي، فضلاً عن تعزيز دور الإعلام والتواصل الفعال مع الجمهور بمختلف فئاته واهتماماته، ويمكن متابعة حساب الدارة الجديد من خلال: https://vm.tiktok.com/ZSJxYvMDF/ .

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
03:44 PM

دارة الملك عبدالعزيز تنقل التاريخ عبر "التيك توك"

بهدف إشراك كل الفئات العمرية في أخبارها وأعمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أضافت دارة الملك عبدالعزيز إلى منصاتها الإعلامية الرقمية, منصة الـ"Tik Tok" بهدف إشراك كل فئات المجتمع العمرية في أخبارها وأعمالها وموادها التوثيقية وجذب المزيد من المتلقين إلى رسالتها الإعلامية الوطنية التي تتسم بالموثوقية العلمية والدقة والتنويع المعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.

جاء ذلك بعد إنشاء إدارة الإعلام الرقمي الجديد في الدارة لينضم الحساب الجديد مع أربعة حسابات رقمية أخرى في الدارة وهي: تويتر، والفيسبوك، واليوتيوب، والانستقرام، إضافة إلى الموقع الإلكتروني، لتؤدي جميعها رسالة إعلامية متكاملة بعد تطويع المادة التاريخية لكل وسيلة.
واستثمرت دارة الملك عبدالعزيز مرونة المعلومة التاريخية وعناصر الجذب والتشويق فيها لدعم الإعلام التاريخي الرقمي بمنتجات إلكترونية تتماهى مع التحول الحكومي ثم مع ركائز رؤية 2030، ورفع مستويات المحتوى العربي، فضلاً عن تعزيز دور الإعلام والتواصل الفعال مع الجمهور بمختلف فئاته واهتماماته، ويمكن متابعة حساب الدارة الجديد من خلال: https://vm.tiktok.com/ZSJxYvMDF/ .

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