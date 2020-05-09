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المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالات

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغت 2461 حالة

سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالات
سبق

سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:14 PM

المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالات

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغت 2461 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.

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