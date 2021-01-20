الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".