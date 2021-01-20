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الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‎ يُذكر أن تجديد عقد "الفرج" يستمر حتى 2025.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025
سبق

أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‎ يُذكر أن تجديد عقد "الفرج" يستمر حتى 2025.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
02:11 AM

الهلال: سلمان الفرج قائدًا للفريق حتى 2025

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال قبل قليل تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي والفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‎ يُذكر أن تجديد عقد "الفرج" يستمر حتى 2025.

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