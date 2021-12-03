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"مكافحة التصحر" يكشف عدد تصاريح التخييم الصادرة ويوضح الشروط

سماح للجهات الحكومية والأفراد بأراضي الغطاء النباتي وتستثنى المحميات

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حتى مساء أمس الخميس، 246 تصريحاً للتخييم من فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية وبالتعاون مع جميع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات المملكة.

ويُسمح في إصدار تصاريح التخييم للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي التي تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (المتنزهات - الغابات)، وتُستثنى من ذلك المحميات الملكية.

ووضع المركز مجموعة من الشروط للحصول على تراخيص التخييم للجهات والأفراد، منها أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني، مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، وختم رسمي على نموذج طلب التصريح للجهات.

كما اشترط المركز مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

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"مكافحة التصحر" يكشف عدد تصاريح التخييم الصادرة ويوضح الشروط
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حتى مساء أمس الخميس، 246 تصريحاً للتخييم من فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية وبالتعاون مع جميع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات المملكة.

ويُسمح في إصدار تصاريح التخييم للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي التي تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (المتنزهات - الغابات)، وتُستثنى من ذلك المحميات الملكية.

ووضع المركز مجموعة من الشروط للحصول على تراخيص التخييم للجهات والأفراد، منها أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني، مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، وختم رسمي على نموذج طلب التصريح للجهات.

كما اشترط المركز مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
03:17 PM

"مكافحة التصحر" يكشف عدد تصاريح التخييم الصادرة ويوضح الشروط

سماح للجهات الحكومية والأفراد بأراضي الغطاء النباتي وتستثنى المحميات

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منصور الشلاقي - الرياض
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أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حتى مساء أمس الخميس، 246 تصريحاً للتخييم من فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية وبالتعاون مع جميع فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات المملكة.

ويُسمح في إصدار تصاريح التخييم للجهات الحكومية والأفراد في أراضي الغطاء النباتي التي تقع تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (المتنزهات - الغابات)، وتُستثنى من ذلك المحميات الملكية.

ووضع المركز مجموعة من الشروط للحصول على تراخيص التخييم للجهات والأفراد، منها أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني، مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن توافر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، وختم رسمي على نموذج طلب التصريح للجهات.

كما اشترط المركز مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

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